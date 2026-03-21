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Avalanche no norte da Itália deixa dois mortos e cinco feridos

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Repórter
21/03/2026 13:44

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Dois esquiadores morreram, neste sábado (21), e outros cinco ficaram feridos, três deles gravemente, numa avalanche no Alto Ádige, no norte da Itália, informaram os serviços locais de resgate.

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"O centro operacional recebeu o alerta por volta do meio-dia, indicando que cerca de dez excursionistas com esquis tinham sido arrastados por uma avalanche. Seis helicópteros de resgate foram enviados para o local e os hospitais de Bolzano, Merano, Bressanone e Innsbruck (Áustria) foram acionados", segundo um porta-voz das equipes de resgate alpino.

Dezenas de socorristas, bombeiros e membros das forças de segurança participaram na busca por sobreviventes.

A tragédia poderia ter sido ainda mais grave, já que um total de 25 excursionistas se encontravam na área onde ocorreu a avalanche, divididos em vários grupos, mas a maioria foi apenas atingida de raspão pela massa de neve.

Quatro dias antes, um jovem polonês também morreu em consequência de uma avalanche na mesma região.

Segundo o boletim regional, o risco de avalanches era entre baixo e moderado neste sábado.

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ljm/mr/mab/jvb/ic

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