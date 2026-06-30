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Polícia francesa prende pais de bebês que morreram em casa durante onda de calor

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Claire-Line NASS
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Claire-Line NASS
Repórter
30/06/2026 06:01

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A polícia francesa anunciou a detenção dos pais de duas gêmeas de 15 meses que morreram por possível desidratação no norte do país durante a onda de calor, enquanto seus outros filhos foram hospitalizados. 

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Os pais, na faixa dos 30 anos, ligaram para os serviços de emergência "depois que encontraram as filhas gêmeas de 15 meses inconscientes em suas camas", informou o Ministério Público em um comunicado.

Uma autópsia deve "determinar as circunstâncias da morte das duas meninas" e, em particular, "a possibilidade de desidratação devido à temperatura elevada registrada no quarto" da residência da família em Beuvrages, perto de Valenciennes, informou o MP. 

Os outros quatro filhos do casal, de 3, 4, 5 e 6 anos, foram hospitalizados por desidratação, mas estão fora de perigo, segundo uma fonte próxima à investigação.

A porta da casa da família está lacrada com a informação de que foi cometido um crime de "privação de cuidados que provocou a morte de menores de 15 anos". 

O prefeito Ali Ben Yahia descreveu no Facebook "uma família bem integrada".

"A família havia conseguido recentemente uma casa, com o desejo de oferecer aos filhos um ambiente favorável ao seu desenvolvimento", acrescentou. 

Os pais, de 35 e 32 anos, não têm antecedentes criminais e "a família não estava sob acompanhamento dos serviços de assistência educacional", segundo o MP de Valenciennes. 

Após vários dias de alerta vermelho por uma onda de calor na semana passada, o norte da França passou na segunda-feira para o alerta verde graças à queda das temperaturas, segundo o serviço meteorológico Météo France.

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cln-mk-cnp/abl/liu/erl/arm/fp

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