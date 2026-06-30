Polícia francesa prende pais de bebês que morreram em casa durante onda de calor

A polícia francesa anunciou a detenção dos pais de duas gêmeas de 15 meses que morreram por possível desidratação no norte do país durante a onda de calor, enquanto seus outros filhos foram hospitalizados.

Os pais, na faixa dos 30 anos, ligaram para os serviços de emergência "depois que encontraram as filhas gêmeas de 15 meses inconscientes em suas camas", informou o Ministério Público em um comunicado.

Uma autópsia deve "determinar as circunstâncias da morte das duas meninas" e, em particular, "a possibilidade de desidratação devido à temperatura elevada registrada no quarto" da residência da família em Beuvrages, perto de Valenciennes, informou o MP.

Os outros quatro filhos do casal, de 3, 4, 5 e 6 anos, foram hospitalizados por desidratação, mas estão fora de perigo, segundo uma fonte próxima à investigação.

A porta da casa da família está lacrada com a informação de que foi cometido um crime de "privação de cuidados que provocou a morte de menores de 15 anos".

O prefeito Ali Ben Yahia descreveu no Facebook "uma família bem integrada".

"A família havia conseguido recentemente uma casa, com o desejo de oferecer aos filhos um ambiente favorável ao seu desenvolvimento", acrescentou.

Os pais, de 35 e 32 anos, não têm antecedentes criminais e "a família não estava sob acompanhamento dos serviços de assistência educacional", segundo o MP de Valenciennes.

Após vários dias de alerta vermelho por uma onda de calor na semana passada, o norte da França passou na segunda-feira para o alerta verde graças à queda das temperaturas, segundo o serviço meteorológico Météo France.

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