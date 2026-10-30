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Ricardo Stuckert Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Ricardo Stuckert
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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Fernando Morais prepara terceira parte da biografia de Lula Foto: Reprodução
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