Bella Gonçalves denuncia agressão contra Dilma Rousseff
Deputada federal eleita Bella Gonçalves (PT) afirmou que apoiadores do bolsonarismo se organizaram para receber Dilma no aeroporto, tumultuar sua chegada e agredi-la
compartilhe
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram atos de hostilidade contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A deputada federal eleita de Minas Gerais Bella Gonçalves (PT) afirmou que apoiadores do bolsonarismo se organizaram para receber Dilma no aeroporto, tumultuar sua chegada e agredi-la.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Neste domingo (25/10), Bella esteve no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha, em Belo Horizonte, para acompanhar a votação da ex-presidente no segundo turno. A parlamentar estava com representantes de movimentos sociais e afirmou que o grupo foi ao local para evitar que Dilma fosse novamente hostilizada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Isso não pode ser normalizado”, declarou Bella, que também mencionou a vereadora de Montes Claros Iara Pimentel, atingida por um tijolo na cabeça no sábado (24/10). A deputada federal eleita defendeu que os eleitores possam votar sem sofrer violência política.