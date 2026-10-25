Bella Gonçalves denuncia agressão contra Dilma Rousseff

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram atos de hostilidade contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A deputada federal eleita de Minas Gerais Bella Gonçalves (PT) afirmou que apoiadores do bolsonarismo se organizaram para receber Dilma no aeroporto, tumultuar sua chegada e agredi-la.

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Neste domingo (25/10), Bella esteve no Colégio Santa Marcelina, na Pampulha, em Belo Horizonte, para acompanhar a votação da ex-presidente no segundo turno. A parlamentar estava com representantes de movimentos sociais e afirmou que o grupo foi ao local para evitar que Dilma fosse novamente hostilizada.

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“Isso não pode ser normalizado”, declarou Bella, que também mencionou a vereadora de Montes Claros Iara Pimentel, atingida por um tijolo na cabeça no sábado (24/10). A deputada federal eleita defendeu que os eleitores possam votar sem sofrer violência política.