GoodStorage amplia investimento em cultura

A GoodStorage, especialista em armazenagem urbana no Brasil, vem ampliando sua atuação no desenvolvimento de iniciativas culturais em São Paulo e já destinou cerca de R$ 1,3 milhão no último ano, por meio de parcerias institucionais e mecanismos de incentivos fiscais, como o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PROMAC).

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No início de setembro deste ano, a companhia tornou-se uma das patrocinadoras do 39º Panorama da Arte Brasileira, que marca a reabertura do MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, localizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. A exposição, chamada “Depois de tudo que foi dito”, sob curadoria da artista Diane Lima, reúne 33 artistas e propõe uma reflexão sobre os caminhos da produção artística contemporânea brasileira. Com entrada gratuita, permanece aberta ao público até janeiro de 2027.



Fortalecendo o acesso à arte e à educação, a GoodStorage ainda apoia outras importantes instituições: tornou-se patrocinadora institucional do MIS-SP (Museu da Imagem e do Som), um dos principais centros culturais da cidade, que reúne uma programação que contempla exposições, cinema, música, fotografia, oficinas e outras atividades culturais. E, também, do Instituto Tomie Ohtake, instituição que completa 25 anos em 2026 e é considerada referência nacional nas áreas de arte contemporânea, arquitetura e design.



Para Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, o investimento em cultura complementa a atuação da companhia no desenvolvimento de soluções para os desafios urbanos, e o apoio a essas instituições está relacionado à visão da empresa sobre o papel da cultura na construção de cidades mais conectadas, dinâmicas e humanas.

“Acreditamos que uma cidade não é construída apenas por infraestrutura e pela logística, mas também é formada pela criação e manutenção de espaços culturais, que promovam convivência, conhecimento, criatividade e acesso à cultura. Apoiar instituições culturais de referência em São Paulo é uma forma de contribuir para uma cidade mais conectada e acessível, que faça parte de um ecossistema urbano mais integrado”, afirma o executivo.

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O aporte marca a primeira utilização do PROMAC pela GoodStorage e integra uma estratégia da companhia de contribuir para iniciativas que tenham impacto na vida urbana e ampliem o acesso da população à cultura.