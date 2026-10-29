Aposentadoria feliz exige grandes sonhos? A psicologia explica como as prioridades mudam com a idade e por que a satisfação pode estar onde menos se espera

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Desde a aposentadoria, uma mulher de 73 anos percebeu uma diferença em relação aos amigos. Enquanto o círculo social planejava viagens, cursos e metas pendentes, ela optou por não criar nenhuma lista para aproveitar o novo período.

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Essa decisão gerou uma sensação de alívio. Ela resume sua postura atual diante da rotina: "Sou a única de meus amigos que se aposentou sem uma lista de coisas para fazer antes de morrer, e todos pensam que me rendi, mas na verdade nunca me senti tão bem porque já não tento provar nada na minha vida".

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A rotina diária focada na tranquilidade

Seus dias transcorrem sem grandes acontecimentos. Ela acorda cedo, lê o jornal com calma, caminha pelo mesmo itinerário, cozinha, lê livros e recebe a visita da neta.

Embora essa organização possa parecer desinteressante para outras pessoas, ela relata um nível de contentamento pessoal que não sentia há muito tempo. O bem-estar deixou de estar associado a vivências grandiosas e se fixou na apreciação de hábitos simples.

Durante quatro décadas, ela trabalhou, sustentou a família e tentou cumprir expectativas internas e externas. O fim do ciclo profissional encerrou também a necessidade contínua de comprovar capacidade.

Essa mudança comportamental se alinha a estudos conduzidos pela psicóloga Laura Carstensen. As pesquisas indicam que, diante da percepção de que o tempo futuro é menor, as pessoas costumam priorizar relações próximas e vivências com significado, deixando em segundo plano a busca por novidades constantes.

Propósito sem exigência de metas

Amigos costumam alertar que ela deveria manter viagens e desafios para conter perdas físicas e mentais associadas ao avanço da idade. A aposentada reconhece o fundamento dessas falas, uma vez que investigações científicas comprovam que ter um propósito favorece a saúde na velhice.

Ainda assim, ela diferencia ter um propósito de cumprir listas de afazeres. O sentido da vida pode estar em uma caminhada diária, na convivência familiar ou na leitura, sem a obrigação de transformar a aposentadoria em uma sucessão de metas.

Ela também aprendeu a separar descanso de desistência, pontuando que sua conduta não deriva de medo ou apatia. Questionada sobre grandes roteiros turísticos, prefere ficar em casa e aproveitar o que já lhe faz bem.

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Aos 73 anos, ela compreende que a liberdade consiste em escolher o que vale a pena fazer, sem a preocupação de impressionar os outros.