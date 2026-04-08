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Aposentadoria ativa: 7 hobbies para ter mais saúde e bem-viver

Parar de trabalhar não significa ficar parado; descubra atividades como jardinagem, dança e voluntariado que estimulam o corpo e a mente na terceira idade

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
08/04/2026 13:46

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Aposentadoria ativa: 7 hobbies para ter mais saúde e bem-viver
A dança é uma das atividades que promovem socialização e bem-estar na aposentadoria, essenciais para uma vida plena e ativa. crédito: Pexels/ Israel Torres

Em meio às discussões sobre as novas regras para a aposentadoria a partir de 2026, planejar o futuro vai além das finanças. É fundamental pensar em como manter a saúde e o bem-estar nessa nova fase da vida. A aposentadoria pode ser o início de um capítulo vibrante, repleto de atividades que estimulam o corpo e a mente.

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Parar de trabalhar não significa ficar parado. Pelo contrário, é a chance de se dedicar a passatempos que trazem prazer e vitalidade. Manter-se ativo social, física e intelectualmente é um dos segredos para um envelhecimento saudável, com mais autonomia e qualidade de vida.

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Explorar novos interesses ajuda a construir novas rotinas e a fortalecer laços sociais. Confira sete hobbies que podem transformar a aposentadoria em um período de descobertas e bem-estar.

  1. Jardinagem: cuidar de plantas é uma atividade terapêutica que exige movimento e paciência. O contato com a terra reduz o estresse, enquanto o exercício de agachar, regar e podar fortalece músculos e articulações. Ver o jardim florescer traz um profundo sentimento de realização.

  2. Dança de salão: além de ser um ótimo exercício cardiovascular, a dança melhora o equilíbrio, a coordenação e a postura. Aprender novos passos estimula a memória e a concentração. As aulas são também um excelente ambiente para fazer novas amizades e socializar.

  3. Trabalho voluntário: engajar-se em uma causa social ou comunitária dá um novo propósito à rotina. O voluntariado mantém a mente ativa, promove a interação com diferentes gerações e reforça a sensação de ser útil e produtivo para a sociedade.

  4. Aprender algo novo: desafiar o cérebro com um novo idioma ou as notas de um instrumento musical é uma das melhores formas de manter a saúde cognitiva. Cursos online ou presenciais oferecem um ambiente estruturado para o aprendizado e a interação.

  5. Caminhadas e trilhas leves: explorar parques e áreas verdes em grupo combina atividade física moderada com socialização. Caminhar fortalece o coração e os ossos, enquanto o contato com a natureza melhora o humor e alivia a ansiedade.

  6. Artesanato e pintura: atividades manuais como cerâmica, tricô ou pintura estimulam a criatividade e a coordenação motora fina. O foco exigido para criar uma peça ajuda a acalmar a mente e pode se tornar uma fonte de prazer e até de uma pequena renda extra.

  7. Grupos de leitura: participar de um clube do livro é uma forma prazerosa de manter o cérebro afiado e o círculo social ativo. Discutir histórias, personagens e ideias exercita o raciocínio crítico, a interpretação e a capacidade de argumentação em um ambiente descontraído.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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