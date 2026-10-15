Especialistas em psicologia apontam: pessoas que se aposentam sem um plano definido, mas conseguem prosperar, geralmente compartilham estes 7 traços de personalidade

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Algumas pessoas encaram a aposentadoria sem planos de cinco anos ou rotinas detalhadas e, ainda assim, vivem melhor do que quem planejou cada etapa. A psicologia indica que o sucesso dessa adaptação resulta de traços de personalidade consolidados ao longo de décadas.

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Improvisação e iniciativa própria

O neurocientista Daniel Levitin, da McGill University, destaca a abertura à experiência como um dos dois fatores mais fortes para um envelhecimento bem-sucedido. Pessoas com essa característica costumam improvisar desde jovens e sentem alívio diante de dias sem compromissos agendados.

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O segundo pilar citado por Levitin é a conscienciosidade, que nesses indivíduos se manifesta como movimento espontâneo: a pessoa assume tarefas por vontade própria, como cuidar da horta, organizar consertos ou voluntariar-se, mantendo o ritmo sem ordens externas.

Resiliência diante de imprevistos

Consultas adiadas ou visitas canceladas não abalam a rotina desse grupo. O psicólogo Romeo Vitelli analisou um estudo de Aldwin, Choun e Spiro que acompanhou 896 homens por mais de vinte anos, identificando três perfis: os que enfrentam dificuldades, os que apresentam declínio moderado e os de enfrentamento ideal.

Cerca de 40% da amostra pertencia ao grupo de enfrentamento ideal. Esses participantes conservaram a confiança na resolução de conflitos, mantiveram estabilidade emocional e demonstraram otimismo, esperando que as situações se resolvessem favoravelmente.

Abertura para o desconhecido

A pesquisadora Jennifer Verdolin pontua que indivíduos com tolerância à ambiguidade se sentem atraídos pelo incerto. Diante de dias livres, eles enxergam oportunidades em vez de vazio.

Verdolin também menciona o conceito de mentalidade de crescimento, formulado por Carol Dweck. Quem enxerga habilidades como capacidades que podem ser desenvolvidas aceita frequentar aulas de aquarela, cerâmica ou idiomas sem a necessidade de dominar as técnicas com perfeição prévia.

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Conexão social equilibrada

A pesquisa citada por Vitelli relaciona a extroversão ao grupo que envelhece de forma mais favorável. Essa sociabilidade ocorre de maneira tranquila: essas pessoas cultivam laços próximos e dialogam facilmente com terceiros, mas também apreciam períodos de solitude acompanhadas por um livro ou um animal de estimação.