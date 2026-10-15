De vacas a alces: conheça a surpreendente diversidade de leites de origem animal pelo mundo

O leite de vaca é o mais consumido no mundo e serve de base para a produção de queijos, manteiga e iogurtes. Rico em cálcio e proteínas, destaca-se pelo valor nutricional, embora possa causar desconforto em pessoas com intolerância à lactose. Sua versatilidade e ampla disponibilidade explicam a presença em diferentes culturas. Foto: domínio público