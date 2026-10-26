Jovem de 23 anos encara o primeiro dia de trabalho, mas rejeita rotina de 40 horas de segunda a sábado e toma decisão que expõe sua insatisfação com o emprego

Conseguir um emprego não garante a permanência no cargo. Para muitos jovens, a conquista do primeiro trabalho envolve meses de envio de currículos e entrevistas, mas a rotina prática pode ser diferente do esperado. Diante de condições ou tarefas que não convencem, surge a dúvida entre continuar na vaga ou retomar a busca.

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Essa situação alcançou Paula, jovem de 23 anos que abandonou o posto após o primeiro dia. Em seu perfil nas redes sociais (@paula.lap), ela explicou os motivos do desligamento voluntário e abriu um debate sobre a decisão de recomeçar quando o trabalho não atende às expectativas.

“Amigas, durei um dia no trabalho. Durei um dia no trabalho por vontade própria. Ninguém me mandou embora de lugar nenhum.” relatou no início do vídeo.

A resposta positiva gerou alívio inicial, mas a realidade provocou um conflito imediato em Paula. "Juro que senti um misto de emoções. De estar tanto tempo buscando trabalho, finalmente você consegue o emprego e, quando te dão a vaga, percebe que não gosta. Você diz... 'O que eu faço?'"

Em vez de insistir na vaga, ela optou por voltar ao ponto de partida. Paula afirmou que começar de novo não representa fracasso: "querido, o exemplo claro de que começo do zero quantas vezes forem necessárias”.

Condições da vaga e reações

A dinâmica diária pesou na escolha. O trabalho exigia 40 horas semanais, de segunda a sábado. Saber das funções fez a jovem refletir sobre dedicar grande parte da semana a um local desconfortável.

"Vou ter que ficar aqui em um posto de segunda a sábado, com contrato de 40 horas, em um lugar de que não gosto?", questionou no relato.

A jornada integral de oito horas diárias, somada ao deslocamento e preparo, compromete o cotidiano fora da empresa. Aos 23 anos, Paula reconheceu ter trabalhado pouco e avaliou ter tempo para tentar outras opções antes de aceitar um posto indesejado a longo prazo.

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A saída imediata, permitida por sua realidade individual, gerou controvérsia nos comentários do vídeo. Usuários apontaram que muitas pessoas não podem pedir demissão por precisarem pagar moradia ou ajudar nas despesas familiares. "Não é que você não tenha obrigações, é que você não tem necessidade", escreveu um seguidor.