Fila de carros causa acidente fatal na rodovia mais violenta de MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio em caminhão tanque que trafegava pela rodovia MGC-135 (antiga BR-135) gerou enfileiramento, com um carro Hyundai HB20 não conseguindo frear e batendo na traseira de um caminhão, matando uma passageira e bloqueando completamente a via.

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A estrada é a mais mortal das rodovias estaduais de Minas Gerais, com 301 mortes contabilizadas entre 2022 e agosto de 2026. É a terceira em termos de acidentes, com 2.858 registros - a pior é a MG-050, com 6.718, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG).

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (31/10), no início da manhã, no KM393 da rodovia, em Bocaiúva, no Norte de Minas. Além da passageira morta, outras três pessoas ficaram feridas.

Bocaiúva é o município cortado pela MGC-135 onde mais pessoas morerram nesse histórico desde 2022, totalizando a perda de 59 vidas em 391 sinistros com 261 feridos.

O trecho fica nas imediações da praça de pedágio da concessionária da rodovia, cercado por áreas de vegetação de cerrado e acessos a propriedades rurais locais.

O impacto envolveu um Hyundai HB20 com quatro ocupantes e um caminhão-baú de entregas, provocando destruição da parte frontal do automóvel e risco decorrente do fluxo de veículos na via.

A colisão ocorreu quando o veículo de passeio bateu contra a traseira do caminhão de entregas que trafegava pelo mesmo sentido da pista.

Com o choque mecânico violento, a estrutura dianteira do carro colapsou, concentrando os maiores danos na cabine onde viajavam as duas passageiras.

O socorro mobilizou viaturas de salvamento e resgate logo após o chamado de emergência. “Durante a operação, a equipe de bombeiros realizou a segurança e o isolamento da cena do acidente, logo após procedeu com o desencarceramento da vítima presa no veículo”, informou o CBMMG.

A passageira retirada das ferragens apresentava traumatismo cranioencefálico grave. Após ser imobilizada pelos militares com técnicas de resgate veicular, ela foi transferida para uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, que a conduziu sob monitoramento intensivo a um hospital de Montes Claros.

Quem mais estava no automóvel?

No mesmo automóvel estavam dois homens — o condutor e outro passageiro —, encontrados caminhando pelo acostamento.

Apesar de desorientados pelo impacto, ambos foram avaliados sem lesões graves aparentes e encaminhados por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU para avaliação médica na rede hospitalar regional.

A mulher que viajava no banco do passageiro não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda dentro do veículo.

A Polícia Civil enviou peritos ao local para recolher evidências técnicas, determinar a velocidade dos veículos e esclarecer a dinâmica exata que levou à batida traseira antes da liberação do corpo ao Instituto Médico Legal.

O trecho da MGC-135 entre Montes Claros e Bocaiúva registra episódios frequentes de colisões traseiras e transversais ao longo dos últimos meses.

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A combinação de tráfego intenso de composições de carga com veículos leves, variações de velocidade nas proximidades da área de pedágio e trechos de pista simples historicamente eleva o índice de acidentes graves com desencarceramento na região.

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