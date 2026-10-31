Feriadão com sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para BH e Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte encara um sábado (31/10) de contrastes marcado por forte abafamento, termômetros que atingem os 30°C e risco iminente de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento a partir da tarde, segundo a Defesa Civil de BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após uma madrugada fria de 17,5 °C e início de dia com nevoeiro, a atmosfera instável exige cautela de motoristas e pedestres que circulam pela capital mineira.

No domingo (1/11), quando as temperaturas entram em declínio, a máxima não passa dos 28 °C e a mínima recua para 16 °C sob chuviscos persistentes.

O padrão de tempo carregado se estende às regiões Sul, Oeste e Zona da Mata mineira, enquanto os setores Norte e Nordeste do estado permanecem ensolarados e sem previsão de chuva significativa.

Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 17,5 °C e deve alcançar a máxima prevista de 30 °C neste sábado (31/10), quando a expectativa para a umidade relativa mínima do ar gira em torno de 45% durante a tarde.

O dia começou com céu nublado a encoberto e nevoeiro pela manhã, com tendência a tempo parcialmente nublado e chuva com raios e rajadas de vento a partir da tarde, conforme os dados meteorológicos divulgados.

O início da madrugada concentrou as menores marcas nos termômetros da capital mineira. A estação da regional Oeste anotou a temperatura mais fria da cidade, com 17,5°C, às 4h.

Logo atrás, o ponto de monitoramento da Centro Sul cravou 17,7 °C no mesmo horário, enquanto o Barreiro apontou 17,9 °C às 4h50.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a virada para o domingo (01/11) marca uma mudança relevante no padrão climático da capital: as temperaturas máximas entram em declínio, recuando para 28°C, enquanto a madrugada esfria com mínima em torno de 16°C sob céu encoberto e chuviscos persistentes.

Essa sensação de tempo ameno e úmido se consolida no feriado do dia de finados, na segunda-feira (2/11), com marcas variando entre 17°C e 28°C, porém a instabilidade volta a se intensificar com retorno das trovoadas, aumento expressivo da umidade mínima para 75% e ventos que ganham força com rajadas moderadas ao longo do dia.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

A área mais ensolarada do feriado prolongado será o setor Norte e Nordeste de Minas Gerais, compreendendo Norte de Minas e Vale do Rio Jequitinhonha.

A região apresenta o padrão mais seco e ensolarado do estado ao longo de todo o período, mantendo predomínio de poucas nuvens a muitas nuvens, sem indicativo de chuva significativa, com estabilidade atmosférica constante.

Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce configuram uma zona de transição climática. Apresentam variação entre muitas nuvens e períodos com chuva isolada ou pancadas isoladas, com a nebulosidade aumentando e as pancadas se tornando mais frequentes no Vale do Rio Doce à medida que o canal de umidade avança.

A faixa Central e Noroeste (Central Mineira, Noroeste de Minas e Metropolitana de BH) variam entre manhãs e noites com predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ou chuvas estratiformes/isoladas, intercalando com aberturas de sol e aquecimento diurno que disparam convecção e chuvas na RMBH e na porção central.

O Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Campos das Vertentes, Sul/Sudoeste e Zona da Mata concentram a maior carga de instabilidade e umidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Predominam ao longo de todos os dias as muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com episódios de pancadas com trovoadas (especialmente nas tardes do Sul de Minas, Vertentes e Zona da Mata), mantendo o tempo úmido e propenso a eventos moderados a fortes de precipitação.



Previsão no feriado prolongado em Minas Gerais

Belo Horizonte e Região Metropolitana: manhãs com nevoeiro e tardes sujeitas a pancadas de chuva com raios e queda gradual de temperatura

manhãs com nevoeiro e tardes sujeitas a pancadas de chuva com raios e queda gradual de temperatura Norte e Vale do Jequitinhonha: predomínio de sol constante com tempo seco e poucas nuvens ao longo do período

predomínio de sol constante com tempo seco e poucas nuvens ao longo do período Sul, Zona da Mata e Campos das Vertentes: concentração da maior instabilidade com chuvas volumosas e trovoadas

concentração da maior instabilidade com chuvas volumosas e trovoadas Vales do Rio Doce e Mucuri: faixa de transição apresentando aumento gradativo de nebulosidade e pancadas frequentes

Segurança em temporais