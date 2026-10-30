Polícia Civil investiga denúncias de maus-tratos a idosos em asilo de MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga denúncias de supostos maus-tratos e negligência contra idosos acolhidos na Vila Vicentina Elvira Dias, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A instituição abriga atualmente 39 idosos, é administrada pela Sociedade São Vicente de Paulo e mantém convênio com a Prefeitura.

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Segundo a Polícia Civil, a 4ª Delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas instaurou um procedimento investigativo após receber uma denúncia envolvendo possíveis maus-tratos no asilo. Durante as diligências, policiais civis estiveram na instituição para realizar verificações e reunir informações.

Em nota, a corporação informou que o caso segue sob apuração. Eventuais novas informações serão divulgadas, respeitando os limites legais e o sigilo necessário à investigação.

A Prefeitura de Poços de Caldas também acompanha a situação por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. O município informou ter recebido denúncias consideradas graves sobre o atendimento prestado aos idosos e afirmou que realiza visitas frequentes à instituição, praticamente diárias, para avaliar as condições de cuidado e bem-estar dos acolhidos.

Na quinta-feira (29), após a divulgação de imagens relacionadas às denúncias, uma equipe técnica da prefeitura esteve novamente no local. De acordo com a administração municipal, os profissionais não constataram irregularidades durante a vistoria, e os serviços estavam em funcionamento naquele momento.

Outros órgãos acompanham o caso

Além da Polícia Civil, as denúncias foram encaminhadas a outros órgãos de fiscalização e controle. Entre eles estão a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e o Ministério Público. A Secretaria Municipal de Saúde também acompanha a situação.

A Secretaria de Assistência Social informou que está reunindo os dados levantados pelas equipes municipais e aguarda os relatórios dos demais órgãos que realizaram vistorias. O material deverá ser encaminhado conjuntamente ao Ministério Público, para análise e eventual adoção de medidas.

Sobre o convênio mantido com a instituição, a prefeitura afirmou que as informações relacionadas à parceria também estão sendo apuradas, considerando os apontamentos dos órgãos de fiscalização.

Em nota, o município afirmou que a prioridade é garantir a proteção, a dignidade e o bem-estar dos idosos acolhidos, além de assegurar o esclarecimento dos fatos e a adoção das providências necessárias.

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A reportagem do Estado de Minas tentou contato com os responsáveis pela administração da instituição asilar até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.