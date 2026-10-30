BH registra chuva forte na noite desta sexta-feira (30/10)

A chuva atingiu diferentes regiões de Belo Horizonte e também Nova Lima, na Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira (30/10). O temporal passou por áreas da capital com intensidade extremamente forte, segundo mapas divulgados pela Defesa Civil municipal.

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Na atualização das 18h55, a Região do Barreiro registrava mais de 5 milímetros de chuva em cinco minutos, índice classificado como extremamente forte. Também havia registro de precipitação na região da Pampulha.

Já no levantamento das 19h10, a situação havia mudado. A Região Centro-Sul passou a registrar chuva extremamente forte, também acima de 5 milímetros em cinco minutos. Na Região Oeste, a intensidade era fraca, com volume entre 0,1 e 1 milímetro no mesmo intervalo.

O Barreiro, que aparecia em vermelho no primeiro mapa, já não apresentava registro de chuva na atualização seguinte. As demais regionais — Pampulha, Venda Nova, Norte, Nordeste, Noroeste e Leste — também não indicavam precipitação no levantamento mais recente.

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A Defesa Civil também registrou chuva forte em Nova Lima, conforme informação divulgada anteriormente.