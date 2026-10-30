Metrô de BH: Linha 2 passa a funcionar diariamente neste domingo (1º/11)
As estações Nova Suíça e Amazonas terão horário ampliado, mas a concessionária prevê ajustes temporários na operação durante o mês de novembro
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Testes e ajustes em novembro
Apesar da ampliação do funcionamento, a concessionária responsável pelo Metrô BH informou que o sistema passará por testes ao longo do mês de novembro.
As intervenções técnicas ocorrerão nas seguintes datas:
- Períodos dos testes: de 3 a 6, de 9 a 13 e de 16 a 20 de novembro.
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O principal objetivo é verificar e certificar o funcionamento do sistema de sinalização nas duas vias do trecho. Após a conclusão e a validação dos testes, a expectativa da concessionária é liberar ambas as vias para operar em capacidade total.
Atenção ao horário reduzido em dias de teste
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Impacto restrito: A alteração no fechamento afeta exclusivamente a Linha 2.
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Linha 1 intacta: Toda a operação da Linha 1 continuará funcionando normalmente, sem qualquer alteração nos horários habituais.