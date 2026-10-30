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TRANSPORTE

Metrô de BH: Linha 2 passa a funcionar diariamente neste domingo (1º/11)

As estações Nova Suíça e Amazonas terão horário ampliado, mas a concessionária prevê ajustes temporários na operação durante o mês de novembro

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
30/10/2026 18:02

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Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte passará por testes e funcionará diariamente nas estações Nova Suiça e Amazonas a partir deste domingo (1°)
Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte passará por testes e funcionará diariamente nas estações Nova Suiça e Amazonas a partir deste domingo (1°) crédito: Edésio Ferreira/EM

transporte público da Região Metropolitana de Belo Horizonte ganha um reforço a partir deste domingo (1º/11). As estações Nova Suíça e Amazonas, as primeiras da nova Linha 2 do Metrô BH, deixarão de ter restrições de funcionamento em dias úteis e horários reduzidos e passarão a operar das 5h15 às 23h diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

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Testes e ajustes em novembro

Apesar da ampliação do funcionamento, a concessionária responsável pelo Metrô BH informou que o sistema passará por testes ao longo do mês de novembro.

As intervenções técnicas ocorrerão nas seguintes datas:

- Períodos dos testes: de 3 a 6, de 9 a 13 e de 16 a 20 de novembro.

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O principal objetivo é verificar e certificar o funcionamento do sistema de sinalização nas duas vias do trecho. Após a conclusão e a validação dos testes, a expectativa da concessionária é liberar ambas as vias para operar em capacidade total.

Atenção ao horário reduzido em dias de teste

Para verificação com segurança, as estações Nova Suíça e Amazonas encerrarão as atividades mais cedo, às 22h, nas datas previstas para os testes.
  • Impacto restrito: A alteração no fechamento afeta exclusivamente a Linha 2.

  • Linha 1 intacta: Toda a operação da Linha 1 continuará funcionando normalmente, sem qualquer alteração nos horários habituais.
Terminado o período de testes programado, a Linha 2 retomará o seu horário regular, funcionando todos os dias das 5h15 às 23h.

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