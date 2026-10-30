BH: caminhão desgovernado atinge idoso dentro de loja

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso de 72 anos ficou ferido após um caminhão desgovernado atingir uma relojaria onde estava. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, na tarde desta sexta-feira (30/10).

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O acidente ocorreu na Rua Padre Argemiro Moreira, na altura do número 5537, no Bairro Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima sofreu ferimentos leves.

Conforme os bombeiros, o veículo bateu contra o estabelecimento e atropelou o idoso que estava dentro da loja. A Defesa Civil foi acionada e está no local para verificar a situação de dano estrutural, e se o veículo pode ser removido em segurança.

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Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar também compareceu ao local.