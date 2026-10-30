BH: caminhão desgovernado atinge idoso dentro de loja
A Defesa Civil analisa o dano estrutural para que o veículo seja removido em segurança
compartilhe
Um idoso de 72 anos ficou ferido após um caminhão desgovernado atingir uma relojaria onde estava. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, na tarde desta sexta-feira (30/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
O acidente ocorreu na Rua Padre Argemiro Moreira, na altura do número 5537, no Bairro Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima sofreu ferimentos leves.
Conforme os bombeiros, o veículo bateu contra o estabelecimento e atropelou o idoso que estava dentro da loja. A Defesa Civil foi acionada e está no local para verificar a situação de dano estrutural, e se o veículo pode ser removido em segurança.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar também compareceu ao local.