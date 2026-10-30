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ACIDENTE

BH: caminhão desgovernado atinge idoso dentro de loja

A Defesa Civil analisa o dano estrutural para que o veículo seja removido em segurança

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/10/2026 16:48

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Veículo bateu contra a loja
Veículo bateu contra a loja crédito: CBMMG

Um idoso de 72 anos ficou ferido após um caminhão desgovernado atingir uma relojaria onde estava. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, na tarde desta sexta-feira (30/10).

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O acidente ocorreu na Rua Padre Argemiro Moreira, na altura do número 5537, no Bairro Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima sofreu ferimentos leves.

Conforme os bombeiros, o veículo bateu contra o estabelecimento e atropelou o idoso que estava dentro da loja. A Defesa Civil foi acionada e está no local para verificar a situação de dano estrutural, e se o veículo pode ser removido em segurança.

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Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar também compareceu ao local.

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