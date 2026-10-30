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RAIOS E VENTOS

Defesa Civil de BH alerta para chuva de intensidade moderada a forte

A capital mineira está sob alerta para precipitações até este sábado (31)

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/10/2026 17:38

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Céu carregado no Bairro Buritis
Céu carregado no Bairro Buritis crédito: Vera Schmitz/EM/D.A Press

Os belo-horizontinos devem se preparar para chuvas intensas, nesta sexta-feira (30/10). De acordo com a Defesa Civil, nas próximas duas horas, a capital deve registrar precipitações de intensidade moderada a forte.

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Segundo o órgão municipal, às 16h49 já chovia de forma moderada na Região Oeste, o equivalente de 1,1mm a 2,5mm a cada cinco minutos. A reportagem do Estado de Minas flagrou o céu carregado por nuvens escuras no Bairro Buritis.

Mais cedo, a Defesa Civil já havia alertado para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h deste sábado (31).

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Veja as recomendações

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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