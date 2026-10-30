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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mulher tem dentes arrancados pelo ex-companheiro em MG

Segundo relato da vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento; suspeito está sendo procurado

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Estado de Minas
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Repórter
30/10/2026 18:10

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG (foto meramente ilustrativa) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Uma mulher de 23 anos teve os dentes arrancados após ser agredida pelo ex-companheiro, de 26, em São Pedro dos Ferros, na Zona da Mata mineira, nessa quinta-feira (29/10). Segundo informações policiais, o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele está sendo procurado.

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Os policiais iniciaram a investigação no centro de saúde, onde a vítima foi socorrida por vizinhos. Ela relatou que foi surpreendida pelo ex-companheiro, que invadiu sua casa "em estado de exaltação, inconformado com o término".

O suspeito a agrediu com socos e chutes que atingiram a boca. Devido à violência, a mulher perdeu alguns dentes. Ela foi transferida para o hospital de Ponte Nova para realizar exames.

O casal estava junto havia cerca de dois meses. Em depoimento aos policiais, a vítima relatou ameaças anteriores e disse estar preocupada com a escalada do comportamento violento do ex-namorado.

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O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Casca. O homem ainda não foi localizado.

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