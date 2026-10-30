BH terá interdições de trânsito durante feriado de Finados; veja onde

Motoristas que circularem por Belo Horizonte durante o feriado prolongado de Finados devem ficar atentos às mudanças no trânsito. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da BHTrans, realizará operações especiais de mobilidade entre sábado (31/10) e segunda-feira (2/11) para atender a eventos programados nas regiões Centro-Sul, Pampulha, Oeste e Barreiro.

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As intervenções incluem interdições de ruas e avenidas, alterações nos trajetos e acompanhamento de atividades esportivas e religiosas. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (UIT), formada pela BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, além de equipes da Superintendência de Mobilidade (Sumob), vão monitorar os locais.

A orientação da prefeitura é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes.

Interdições no sábado (31/10)

Na Pampulha, o evento A Orla é Nossa provocará a interdição da Avenida Otacílio Negrão de Lima, das 7h às 13h, nos dois sentidos, entre as rotatórias da Avenida Cremona e da Rua Sardenha.

No sentido Parque Ecológico, os motoristas deverão seguir pela Avenida Cremona, Rua Palermo e Rua Sardenha. No sentido Mineirão, o desvio será feito pelas ruas Sardenha e Palermo, com acesso à Avenida Cremona.

No Bairro Prado, a Festa do Candiá vai interditar a Avenida Francisco Sá, das 9h às 23h, entre as ruas Nepomuceno e Lagoa Dourada.

Para quem segue no sentido Bairro, o desvio será pelas ruas Lagoa Dourada, Chapecó e Nepomuceno. No sentido Centro, os veículos deverão passar pelas ruas Turquesa, Chapecó e Rio Claro.

A capital também terá intervenções para festas de Halloween. No Bairro das Indústrias, a Rua Francisco de Assis Lima ficará interditada das 8h às 23h30, entre as ruas Juiz Elyzeu Jardim e Doutor Ribeiro Pena.

Já no Bairro Jardim América, a interdição será na Rua Indiana, entre as ruas Ômega e Jacarepaguá, das 16h às 20h.

Corridas no domingo (1º/11)

Duas corridas vão provocar alterações no trânsito da capital no domingo.

No Bairro Santa Efigênia, a Legado Run será realizada das 7h às 14h, na Avenida dos Andradas, no cruzamento com a Avenida do Contorno, em frente ao Boulevard Shopping.

Os atletas seguirão pela pista de cooper da Avenida dos Andradas, no sentido Bairro, até o ponto de retorno, na Avenida Mem de Sá. Na volta, utilizarão a pista no sentido Centro, ocupando parte das faixas destinadas aos veículos. O percurso será delimitado por cones.

No Belvedere, a Corrida Bem Hortifruti ocorrerá das 7h às 12h, na Avenida José Maria Alkimin, entre as ruas José Negrão de Lima e Adalto Lúcio Cardoso. A interdição para a montagem das estruturas começa às 6h de sábado (31/10). Durante a prova, cones vão delimitar o percurso e batedores acompanharão os corredores.

Operação Finados e procissão na segunda-feira (2/11)

No feriado de Finados, a Unidade Integrada de Trânsito realizará uma operação especial no entorno dos cemitérios de Belo Horizonte para organizar o trânsito e o transporte.

A prefeitura também informou que a tarifa do transporte coletivo será gratuita no domingo (1º) e na segunda-feira (2), por meio do programa Catraca Livre.

Ainda na segunda-feira, uma procissão em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré vai provocar intervenções no trânsito de Santa Efigênia, das 16h às 19h.

A caminhada terá início na Capela do Colégio Arnaldo e seguirá pelas ruas Ceará, Avenida Bernardo Monteiro, Avenida Carandaí, Rua Guajajaras, Rua Goiás, Avenida Augusto de Lima, Rua Espírito Santo e Rua Tupis, até chegar ao Santuário São José.

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Agentes de trânsito acompanharão o percurso, com bloqueios temporários nos cruzamentos e orientações aos motoristas.