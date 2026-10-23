North Bund International Aviation Forum 2026 Reúne Líderes em Xangai para Impulsionar Ecossistema Global, Aberto e Colaborativo

China Eastern Airlines

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XANGAI, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --



O North Bund Forum 2026 teve início em Xangai no dia 20 de outubro. Como um dos dois principais pilares do evento, o North Bund International Aviation Forum 2026 foi realizado nesta mesma data. Organizado em conjunto pela China Eastern Airlines e pela Shanghai Airport Authority, o fórum de aviação teve como tema "Integração Harmoniosa, Desenvolvimento Resiliente – Construindo Juntos um Ecossistema Global de Aviação Aberto e Colaborativo". O evento reuniu mais de 300 convidados de todo o mundo, incluindo representantes do Governo Municipal de Xangai, da Administração de Aviação Civil da China (CAAC), da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), da SkyTeam e da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Os convidados participaram de debates aprofundados sobre as principais vertentes do setor, ocasião em que também foi apresentada uma série de conquistas de ponta da aviação global

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A Administração de Aviação Civil da China apresentou o Plano Estratégico para o Desenvolvimento de Xangai como um Centro Internacional de Aviação na Nova Era. Representantes de importantes associações e organizações internacionais compartilharam insights sobre as tendências de desenvolvimento da aviação global e perspectivas de cooperação futura.

A China Eastern Airlines apresentou duas importantes soluções de serviços integrados: "Eastern Ease-Journey” e "Aviation+". A primeira delas foi a "Eastern Ease-Journey – Um sistema integrado e conveniente voltado ao transporte de passageiros e cargas da aviação". O sistema representa uma abordagem inovadora para diversificar o transporte de passageiros e cargas, tornando-o mais conveniente. O objetivo é consolidar um modelo de atendimento integrado que garanta viagens descomplicadas para as pessoas e máxima eficiência no envio de mercadorias.

A segunda inovação foi a "Estratégia 'Aviation+' para o Desenvolvimento Integrado e a Expansão do Ecossistema". A estratégia abrange uma série de modelos integrados, tais como Aviação + Patrimônio Cultural e Museus, Aviação + Viagens de Negócios, Aviação + Saúde e Aviação + Transporte Multimodal, conectando mais de 100 parceiros intersetoriais para expandir o ecossistema do setor. Ao mesmo tempo, a empresa está explorando novas oportunidades de crescimento em áreas como eventos esportivos, economia do gelo e da neve e IA. Esses esforços visam transformar a aviação de um mero meio de transporte em um provedor de experiências diversificadas, e também promover o desenvolvimento de uma plataforma integrada "Aviation+" que abrange cultura, turismo, comércio, esportes, exposições, gastronomia, hospedagem, transporte, viagens e compras.

A Universidade de Aviação Civil da China apresentou os resultados da Pesquisa sobre a Contribuição Econômica da Economia do Centro de Aviação de Xangai. A Shanghai Airport Authority e a Airport Authority Hong Kong inauguraram em conjunto o Centro Internacional de Treinamento de Talentos em Aviação dos Aeroportos de Xangai e Hong Kong. O fórum também apresentou uma série de inovações colaborativas envolvendo diferentes departamentos, indústrias e setores, refletindo o tema "Integração Harmoniosa, Desenvolvimento Resiliente".

A China Eastern e a Universidade de Fudan lançaram a Plataforma de Colaboração Universidade-Indústria para Promover a Internacionalização da Marca e Aprimorar a Imagem da Cidade de Xangai. A China Eastern e o Hospital Ruijin também entraram oficialmente na Fase 2.0 da sua parceria estratégica. Os dois parceiros continuarão a aprofundar sua cooperação no projeto "Voluntários Médicos a Bordo Sky-Blue" e, com base em sua atuação abrangente na área de saúde na aviação, explorarão em conjunto novas iniciativas de serviços integrados para o turismo de saúde receptivo.

No fórum, a Estação de Inspeção de Xangai Hongqiao divulgou o Plano de Implementação Baseado em Identificação Única para a Integração Perfeita do Check-in, da Inspeção de Imigração e do Embarque, a fim de facilitar o desembaraço eficiente de voos e passageiros internacionais. Fan Chenggong, Secretário-Geral Adjunto da Associação Chinesa de Aeroportos Civis (CCAA), divulgou o Índice de Desenvolvimento dos Aeroportos de Transporte da China da CCAA·2026.

O fórum deste ano destacou as inovações na aviação, possibilitando que os participantes experimentassem de perto os resultados da transformação digital e da integração intersetorial na aviação civil. A versão atualizada do Agente Inteligente Yanbao foi lançada recentemente no aplicativo da China Eastern Airlines. A China Eastern Airlines, em conjunto com o Jiushi Group, lançou a campanha "Fly & Read Shanghai · Collect Oriental Cloud Seal" (Voe e Leia Xangai · Colecione o Selo da Nuvem Oriental), convidando os usuários a coletar selos eletrônicos em locais por toda a cidade.

Fora do local do evento, a China Eastern Airlines criou um espaço de exposição imersivo intimamente alinhado com o tema e as principais conquistas do fórum, com seções dedicadas a parcerias culturais e com museus, aplicativos digitais e inteligentes e aviação ecológica (ESG). A empresa também lançou o produto cultural e criativo temático "Harmonious Integration" (Integração Harmoniosa), que combina o patrimônio cultural chinês com a estética oriental, e organizou atividades interativas nas redes sociais.

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Contato: Ms. Wang, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9852072)