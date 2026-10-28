Cognite anuncia US$ 1 bilhão em valor verificado de IA, confirmando o impacto das soluções de IA industrial

Cognite, líder mundial em IA Industrial, anunciou hoje que empresas que utilizam sua Plataforma de IA Industrial e Dados geraram mais de US$ 1 bilhão em valor comprovado e realizado. Este marco ocorre exatamente um ano após a empresa anunciar publicamente seu plano Moonshot de 10 anos em sua conferência de clientes, um compromisso estratégico de entregar US$ 100 bilhões em valor quantificável aos clientes da Cognite até 2035. Embora nenhum outro fornecedor de IA Industrial tenha assumido tal compromisso, a Cognite acredita que alinhar suas próprias métricas de sucesso com o modo como os clientes mensuram o impacto no mundo real é uma distinção importante que gera maior confiança e êxito mútuo.

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"Documentar US$ 1 bilhão em valor verificado em apenas doze meses é uma prova da profunda cooperação entre nossos clientes, parceiros e equipes internas da Cognite que os apoiam", disse Girish Rishi, Diretor Executivo da Cognite. "Quando decidimos unir nossa plataforma de IA e dados industriais líder do setor a um processo rigoroso e repetível para medir a ROI real, sabíamos que o resultado seria significativo, imediato e exponencial. Somos profundamente gratos a nossos clientes e parceiros internacionais por sua confiança e cooperação, enquanto lideram a transformação da indústria pesada."

O patamar de US$ 1 bilhão representa mais do que uma estimativa; é um ponto crucial na estratégia da Cognite para escalar IA Industrial e DataOps em operações de ativos de capital intensivo em todo o mundo. Como parte do processo de implementação, a Cognite trabalha com seus clientes para entender e mensurar os KPIs operacionais mais relevantes para eles e que refletem sua forma de operar. Uma equipe dedicada à avaliação de valor trabalha com cada cliente para entender como estas melhorias nos KPIs impactam seus negócios. Nos 12 meses desde o lançamento do plano Moonshot, a Cognite e seus clientes identificaram bilhões em valor potencial e já comprovaram uma ROI de US$ 1 bilhão associado às métricas operacionais mais utilizadas por empresas industriais, incluindo:

Redução do tempo de inatividade não planejado e dos custos de produção: Responsável por cerca de 36% do valor verificado até o momento, os clientes utilizam IA e fluxos de trabalho automatizados para evitar paralisações dispendiosas de ativos em operações industriais complexas, que os ajuda a retomar as atividades quando imprevistos ocorrem e reduz os custos operacionais.

Responsável por cerca de 36% do valor verificado até o momento, os clientes utilizam IA e fluxos de trabalho automatizados para evitar paralisações dispendiosas de ativos em operações industriais complexas, que os ajuda a retomar as atividades quando imprevistos ocorrem e reduz os custos operacionais. Melhoria da produtividade da linha de frente: Gerando outros 27% de valor, os clientes proporcionam informações operacionais instantâneos e contextuais diretamente aos engenheiros de campo, reduzindo o tempo de tomada de decisão de horas para segundos. Isto permite que os trabalhadores da linha de frente tomem melhores decisões e com mais rapidez, tendo como resultado maior produtividade e redução de custos.

Gerando outros 27% de valor, os clientes proporcionam informações operacionais instantâneos e contextuais diretamente aos engenheiros de campo, reduzindo o tempo de tomada de decisão de horas para segundos. Isto permite que os trabalhadores da linha de frente tomem melhores decisões e com mais rapidez, tendo como resultado maior produtividade e redução de custos. Aumento da produção: 26% do valor que os clientes estão obtendo vem do aumento de sua produção geral, mediante maiores rendimentos, tempos de ciclo mais rápidos e eliminação de gargalos de produção.

26% do valor que os clientes estão obtendo vem do aumento de sua produção geral, mediante maiores rendimentos, tempos de ciclo mais rápidos e eliminação de gargalos de produção. Criação de valor em um período mais rápido: 10% do valor é derivado da capacidade dos clientes de implementar soluções em suas operações complexas com mais rapidez do que em tentativas anteriores. Esta aceleração antecipa grandes quantidades de valor que não seriam possíveis enquanto estas soluções vinham sendo desenvolvidas.

A Ignos, parceira estratégica da Cognite, já trabalha com dezenas de clientes ao desenvolver ferramentas de monitoramento de desempenho e disponibilidade em tempo real. Acreditando que é mais fácil se livrar de algo que os clientes podem ver, a Ignos lançou o "Mr. Off" (tempo de inatividade com um rosto), a fim de personificar o transtorno causado por interrupções não planejadas.

"Na Ignos, construímos pensando nas pessoas que trabalham na linha de produção e vemos a fábrica como uma organização de aprendizagem", disse Rolf Thu, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Ignos. "Com a Cognite, conectamos 62 máquinas para um cliente em nove meses, e recuperamos cerca de 150 horas de tempo de atividade das máquinas por dia. Quando os operadores obtêm os dados corretos em seu ambiente de trabalho, eles geram mais valor. O foco da Cognite em valor verificado corresponde ao modo como o medimos: no chão de fábrica."

O valor percebido se acumula e acelera ao longo do tempo, à medida que cada empresa continua aumentando o uso da Plataforma de IA Industrial e Dados da Cognite. No total, nos últimos 12 meses, a escala e o uso do gráfico de conhecimento dos clientes dispararam, incluindo mais de 107 trilhões de pontos de dados de séries temporais contextualizados, um aumento de mais de 39%. Além disto, o número de instâncias de modelagem de dados dobrou e o uso de tokens de IA cresceu mais de 1000%. Desde o lançamento dos Aplicativos Personalizados do Cognite Flows no início deste ano, em maio, os clientes também criaram mais de 1.200 aplicativos de nível de produção para escalar fluxos de trabalho de IA e gerar mais valor em suas operações. Todas estas métricas servem como indicadores importantes para chegar ao plano Moonshot de US$ 100 bilhões.

"A IA industrial só gera valor real quando ajuda as empresas industriais a tomar decisões operacionais de alto risco e a gerar impacto tangível", disse Noriko Rzonca, Diretora Digital da COSMO Energy Holdings. "Junto com a Cognite, ajudamos nossas equipes a usar dados complexos para otimizar o desempenho de ativos e simplificar as decisões operacionais. O valor de US$ 1 bilhão gerado para os clientes da Cognite comprova que uma enfoque visando resultados funciona em grande escala, e temos orgulho de sermos parceiros na definição deste novo padrão para o setor."

Um novo modelo para cooperação industrial e mensuração do sucesso

O plano Moonshot de US$ 100 bilhões marca uma mudança fundamental quanto às métricas tradicionais de software empresarial, como licenças, curvas de consumo e projetos piloto, rumo a um modelo transparente de impacto mensurável e direto nos resultados financeiros. Além de os fornecedores de software medirem sua própria adoção em vez do sucesso operacional de seus clientes, a Cognite acredita que os provedores de tecnologia também devem ser responsabilizados pelo desempenho no mundo real, o que só é possível quando fornecedores e operadores trabalham lado a lado para validar conjuntamente os resultados concretos. Para saber mais sobre como a Cognite trabalha em parceria com seus clientes para mensurar e verificar o valor obtido, leia o último artigo do blog.

“Ultrapassar US$ 1 bilhão não é apenas uma vitória para a Cognite; é uma prova da visão, disciplina e liderança industrial de nossos clientes", disse Justin Hester, Vice-Presidente de Valor para o Cliente da Cognite. "Este marco pertence aos gerentes de fábrica, engenheiros, equipes operacionais e líderes industriais que usam a Cognite diariamente para evitar paralisações, reduzir o consumo de energia e operar com mais segurança. Somos extremamente gratos pela parceria deles em validar o impacto que a IA vem tendo em seus negócios e continuamos comprometidos em expandir nosso impacto, olhando para 2027 e mais além."

Sobre a Cognite

A Cognite faz a IA funcionar para a indústria. Empresas líderes nos setores de energia, fabricação, ciências da vida e energia elétrica e renováveis ??escolhem a Cognite para fornecer dados seguros, confiáveis ??e em tempo real, transformando suas operações com ativos de grande porte em operações mais seguras, sustentáveis ??e lucrativas. A Cognite oferece uma plataforma de IA industrial e dados fácil de usar, segura e escalável, que permite a todos os tomadores de decisão, do campo aos centros de operações remotos, acessar e compreender dados industriais complexos, cooperar em tempo real e construir um futuro melhor. Acesse www.cognite.com e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Robin Rees

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