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GASTRONOMIA

Ovos fritos têm uma alternativa curiosa: receita reúne pão amanhecido, leite e alho, mas o molho de páprica completa a combinação que foge do preparo habitual

Descubra a culinária de reaproveitamento que une pão amanhecido e leite para transformar o ingrediente básico em uma refeição surpreendente

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
30/10/2026 17:46

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Ovos fritos têm uma alternativa curiosa: receita reúne pão amanhecido, leite e alho, mas o molho de páprica completa a combinação que foge do preparo habitual
A culinária tradicional resgata receitas de avós para o preparo de pratos nutritivos com ovos e pão duro crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

A tradicional culinária de reaproveitamento reúne alternativas para quem não aprecia o ovo frito convencional. Embora o alimento agrade em diversas formas de cozimento, a textura adquirida na frigideira costuma desagradar tanto com a gema mole quanto totalmente cozida, apresente ela ou não bordas crocantes. Longe de representar uma aversão às frituras, essa preferência encontra resposta em métodos ensinados pelas avós para fritar o ingrediente, gerando pratos nutritivos, completos e reconfortantes.

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O segredo dessas receitas está na combinação versátil de ovo, pão duro e leite. Esse trio não serve exclusivamente para a produção de rabanadas. Ele dá vida aos populares huevos tontos, uma espécie de bolinho feito com a mistura de pão duro embebido em leite, ovos, alho e salsa. Essa criação culinária é especialmente famosa em Aragão e em áreas vizinhas, embora também assuma formatos distintos em outras regiões da Espanha.

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A caçarola de repápalos extremeños

A tradição espanhola apresenta também os suculentos repápalos extremeños, que contam inclusive com uma versão doce. No preparo salgado, a receita aproveita a base dos huevos tontos. Logo após a etapa de fritura, os bolinhos seguem para uma caçarola onde são cozidos em um molho simples e saboroso.

A composição dessa base líquida leva quatro elementos básicos da despensa:

  • cebola;

  • vinho;

  • páprica;

  • caldo.

O cozimento conjunto com esses ingredientes humildes transforma o ovo frito em uma refeição suculenta, que adquire um perfil de sabor totalmente renovado.

Incrementos para a massa e variações de molhos

Nas épocas em que não é preciso manter a frugalidade de antigamente, quando se utilizava estritamente o pouco disponível na despensa, a massa dos bolinhos pode receber adições variadas:

Essa flexibilidade estende-se igualmente ao molho da caçarola. O preparo ganha consistência ao incorporar presunto ou legumes, podendo também ser estruturado como um molho verde ou uma versão marinheira acompanhada de amêijoas ou camarões.


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