Ovos na frigideira com menos gordura adicionada: um detalhe no preparo usa o vapor e oferece outro caminho para cozinhar sem depender tanto de óleo ou manteiga

O ovo se destaca como um dos alimentos mais consumidos e versáteis do mundo. As receitas possíveis com esse ingrediente são quase infinitas, permitindo que ele sirva como prato principal, acompanhamento ou componente para molhos. O produto pode ser preparado cozido, poché, em banho-maria ou frito, sendo a fritura a elaboração mais tradicional na hora do consumo.

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A forma mais comum de preparo envolve fritar o ovo em abundante quantidade de óleo, criando uma crosta crocante na clara. Essa alternativa bastante popular representa a opção menos saudável. O ovo consiste em um alimento proteico incluído em dietas diversas sob diferentes formatos, mas a utilização do óleo faz com que ele perca o perfil saudável recomendado por nutricionistas.

Técnica com água na frigideira

A adição de outros ingredientes transforma a receita original. Ao colocar um pouco de água na frigideira no lugar do excesso de óleo, o preparo resulta em um ovo ao vapor saudável, cremoso e saboroso. A água cozinha suavemente a parte superior do alimento, mantendo a gema líquida e com textura trêmula.

O uso da água também reduz a temperatura da frigideira. Esse equilíbrio térmico faz com que as claras cozinhem ao mesmo tempo que as gemas, sem perder as bordas crocantes e perfeitamente firmes. Para alcançar esse ponto ideal, a receita exige apenas uma colher pequena de óleo de girassol.

Modo de preparo

Aqueça a frigideira em fogo médio, adicione a colher pequena de óleo de girassol e aguarde um minuto antes de quebrar o ovo.

Deixe o ovo cozinhar por um ou dois minutos para a clara firmar.

Adicione uma pequena quantidade de água à frigideira.

Tampe o recipiente e mantenha o cozimento por mais um minuto, até a gema ficar perfeitamente cozida e ligeiramente trêmula. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Retire o ovo da frigideira para aproveitar o prato finalizado.