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Quais ovos são mais saudáveis, cozidos ou fritos?

A resposta depende mais do preparo do que do alimento; quando se usa pouca gordura, fogo moderado e uma boa frigideira, o resultado pode continuar interessante

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Matheus Nazario
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Redação Tupi
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20/03/2026 15:30

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Quais ovos são mais saudáveis, cozidos ou fritos? A resposta depende mais do preparo do que do ovo
O ovo frito não precisa sair do cardápio, mas costuma funcionar melhor como variação crédito: Tupi

O ovo continua sendo um daqueles alimentos que resolvem a refeição com rapidez, sustância e boa nutrição. A dúvida aparece na hora do preparo. Entre ovo cozido e ovo frito, muita gente quer saber qual opção realmente pesa menos na rotina e faz mais sentido dentro de uma alimentação equilibrada.

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A resposta dos nutricionistas costuma seguir uma linha simples: o ovo em si segue nutritivo, mas o método de preparo muda bastante o resultado final do prato, especialmente quando entra gordura, temperatura alta e ponto de cocção inadequado.

O que realmente muda?

O principal ponto está menos no alimento e mais na técnica. O ovo continua oferecendo proteína completa, colina e colesterol alimentar, independentemente de ser cozido ou frito. O que costuma mudar de forma mais clara é a presença de gordura adicionada, já que o ovo cozido faz bem sem precisar de óleo, manteiga ou outra gordura para ficar pronto.

No ovo frito, o valor energético tende a subir porque o preparo normalmente inclui algum tipo de gordura. Isso não transforma a fritura em vilã automática, mas faz diferença para quem quer um prato mais leve no dia a dia. Em geral, o cozido ou escalfado entra como escolha mais enxuta.

Por que o ovo cozido costuma levar vantagem?

A vantagem do ovo cozido ou frito aparece quando a comparação é feita do ponto de vista calórico e prático. Como o cozimento em água não exige gordura adicional, ele tende a ser mais previsível e mais fácil de encaixar em refeições leves, lanches rápidos e pratos com controle maior de energia.

Além disso, o cozido também facilita o controle do preparo. É mais simples evitar exageros e manter uma rotina estável quando o alimento não depende de óleo, manteiga ou temperatura alta para chegar ao ponto. Por isso, ele costuma aparecer como a forma mais segura para quem quer equilíbrio sem complicação.

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 O que pesa mais na escolha?

  • Cozido ou escalfado: tende a ter menos gordura adicionada e costuma ser a opção mais leve na rotina
  • Frito: pode continuar nutritivo, mas costuma trazer mais calorias por causa do óleo ou da manteiga
  • Temperatura: fogo muito alto pode piorar o preparo e tornar a fritura menos interessante no dia a dia

Fritar o ovo deixa ele menos saudável?

Não necessariamente. O ponto é que a fritura exige mais cuidado. Quando o preparo usa pouca gordura, fogo moderado e uma boa frigideira, o resultado pode continuar interessante dentro de uma rotina equilibrada. O problema aparece quando o ovo absorve excesso de gordura ou fica exposto a calor alto demais.

Na prática, a pergunta ovo frito engorda depende muito mais do contexto do prato do que do alimento isolado. Um ovo frito com excesso de manteiga e acompanhado de itens ultraprocessados pesa bem mais do que um ovo frito simples, feito com controle e servido com alimentos de melhor qualidade.

O ponto da gema também muda a segurança?

Sim, e isso merece atenção. Do ponto de vista da segurança alimentar, ovos crus ou mal cozidos podem aumentar o risco de contaminação por Salmonella, especialmente para grávidas, crianças pequenas, idosos e pessoas com imunidade mais frágil. Nesses casos, o ideal é preferir ovo bem cozido ou preparo em que clara e gema fiquem firmes.

Antes de decidir como fazer, vale observar alguns critérios simples que ajudam bastante no dia a dia.

  • Prefira ovo escalfado ou cozido quando quiser refeição mais leve
  • Se for fritar, use pouca gordura e fogo moderado
  • Evite deixar a frigideira aquecer demais por muito tempo
  • Para grupos mais vulneráveis, prefira gema e clara bem cozidas
  • Olhe para o prato inteiro, não apenas para o modo de preparo do ovo

A nutricionista Ju mostra, em seu canal do TikTok, como fica a diferença de nutrientes entre cada tipo de preparo dos ovos:

@juevoluanutri ????????O mesmo alimento, resultados diferentes.???? No processo de emagrecimento, a forma de preparo importa e muito. ????Ovo cozido: menos calorias, mais saciedade. ????Omelete: depende do que você adiciona. ????Ovo frito: prático, mas costuma trazer gordura extra. Quer acelerar a perda de gordura????? Priorize o cozido. Simples, eficiente e estratégico. #dieta #emagrecimento #perdadepeso #perdadegordura #dietasaudável ? som original - juevoluanutri

Então é a escolha mais inteligente?

Na maior parte das vezes, o ovo cozido leva vantagem por ser mais leve, mais previsível e mais fácil de encaixar em uma alimentação equilibrada. Isso não significa que o frito precise sair do cardápio, mas sim que ele costuma funcionar melhor como variação, não como regra obrigatória em todas as refeições.

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No fim, a resposta é menos radical do que parece. O ovo continua sendo nutritivo nas duas versões, mas o preparo em água normalmente entrega uma escolha mais simples para quem quer controlar gordura, calorias e segurança. Quando a meta é praticidade com equilíbrio, cozido ou escalfado costuma ser o caminho mais esperto.

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