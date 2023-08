683

Como o ovo sempre fez parte do cardápio de casa, falar sobre a sua importância e versatilidade é um trabalho prazeroso e a conversa sobre o tema para as centenas de pessoas entre estudantes, profissionais e consumidores é sempre envolvente. Todos conhecem o ovo pela prática da alimentação e ficam felizes e aliviados quando os estudos publicados constatam de que o colesterol não faz mal, isso é mito e além disso, o consumo de ovos está diretamente relacionado à melhora do saúde e do organismo.





Lúcia Endriukaite destaca que algumas pessoas ainda associam a chalaza ao odor do ovo: "Contudo é importante sabermos que quem proporciona o odor é a película que envolve a gema. Então, a chalaza é uma parte importante do ovo e apenas composta de proteínas , pode consumir normalmente, não é necessário retirar antes do preparo".

Cor da casca do ovo

Quando o assunto é a cor da casca, a nutricionista lembra que isso ainda gera discussões: "De forma geral, as pessoas pensam que o ovo com a casca marrom ou vermelha tem um conteúdo mais nutritivo que o de casca branca e, por isso, acreditam que o ovo marrom deve ser destinado a crianças, idosos e convalescentes".









Mas Lúcia Endriukaite esclarece que, o que a maioria desconhece, é que a coloração da casca está relacionada à raça da galinha e não ao seu potencial nutritivo: "Essa constatação foi verificada no estudo conduzido por Fluck, A. C. e colaboradores, feito com 1.561 pessoas de diferentes regiões do Brasil, em que 55,3% delas afirmaram não ter conhecimento técnico sobre a cor da casca do ovo".

Coloração da gema do ovo

E sobre a coloração da gema, a nutricionista conta que esse mesmo estudo verificou que 49,9% das pessoas têm conhecimento técnico sobre a coloração da gema que está relacionada à adição de carotenóides na ração ou por meio do consumo de gramíneas na pastagem pelas galinhas: "As pessoas acreditam que a coloração mais intensa da gema proporciona um conteúdo mais nutritivo. Entretanto, a gema com coloração mais intensa apresenta um maior conteúdo de pigmentos com ação antioxidante, e os estudos mostram que não existem diferenças nutricionais significativas".

Independentemente da cor da casca e da gema, o ovo é considerado uma fonte nutricionalmente rica: "Isso porque seu objetivo é produzir um pintinho, então, tem tudo o que necessário para gerar uma vida. É excelente fonte de proteínas de alta qualidade, contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o bom funcionamento do organismo. Além disso, é rico em ácidos graxos monoinsaturados e poli-insaturados, vitaminas, minerais e carotenóides. Seu consumo regular pode beneficiar a qualidade de vida em todas as faixas etárias".

Os mistérios que envolvem o ovo, como a presença da chalaza, a cor da casca e da gema, podem ser facilmente desvendados com base em evidências científicas: "A chalaza desempenha um papel importante na manutenção da gema centralizada, enquanto a cor da casca não influencia o valor nutricional do ovo. Da mesma forma, a coloração da gema não indica diferenças significativas em termos de conteúdo nutricional", reforça a nutricionista.

Para Lúcia Endriukaite, é fundamental quebrar mitos e disseminar informações precisas sobre o ovo, um alimento versátil, acessível e altamente nutritivo: "Por meio do conhecimento correto, podemos aproveitar ao máximo os benefícios que o ovo oferece, independentemente de suas características externas".