Janeiro é o momento ideal para refletir sobre nossos hábitos alimentares e buscar formas de melhorá-los, com foco em uma vida mais saudável e plena.

Segundo a nutricionista Ana Cristina Gutiérrez, membro do Conselho Consultivo de Nutricionistas da Herbalife, é importante entender que nutrição vai além do que comemos. Trata-se de um processo abrangente que considera não apenas a ingestão, mas também a forma como o corpo utiliza os alimentos para o crescimento, o metabolismo e a reparação celular. “Uma boa nutrição significa fornecer os nutrientes essenciais para o organismo funcionar adequadamente e manter a saúde em dia”, afirma.

Mas a saúde integral não depende apenas da alimentação. Proteínas, alimentos funcionais (como antioxidantes, fitonutrientes e fermentados), fibras e gorduras saudáveis devem ser combinados com bons hábitos de sono, prática regular de exercícios, controle do estresse e uma abordagem consciente em relação à alimentação.

Se sua intenção é começar pela alimentação, confira algumas tendências que você pode incorporar desde já na sua dieta!

Aposte em proteínas alternativas

As proteínas vegetais estão ganhando espaço como opções nutritivas e sustentáveis. Elas são pobres em gorduras saturadas, isentas de colesterol e podem beneficiar a saúde cardiovascular. Além disso, fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais, e, quando combinadas corretamente, oferecem um perfil completo de aminoácidos com digestão mais fácil do que algumas proteínas animais.

Invista em alimentos funcionais

Certos alimentos vêm se destacando por oferecer benefícios adicionais à saúde, indo além da nutrição básica. Entre eles estão os ricos em antioxidantes, presentes em frutas cítricas, chá verde e vegetais, que ajudam a combater o estresse e proteger as células. Alimentos fermentados, como iogurte e kefir, promovem a saúde intestinal e melhoram a absorção de nutrientes. Já os fitonutrientes, compostos naturais das plantas, possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, fortalecendo o sistema imunológico e contribuindo para a saúde celular.

Tenha consciência alimentar

A busca por alimentos frescos, naturais e minimamente processados cresce. Por outro lado, diminui a busca por dietas restritivas que, a longo prazo, podem ser prejudiciais. A conexão entre alimentação, bem-estar físico, emocional e social torna-se cada vez mais relevante.

Deixe as dietas restritivas

Dietas como a cetogênica ou sem glúten têm seu lugar para casos específicos, mas a tendência aponta para uma abordagem equilibrada e sustentável, ajustada às necessidades individuais. “Uma nutrição adequada deve ser personalizada, respeitando as necessidades de cada pessoa. Dessa forma, é possível alcançar saúde e bem-estar, construindo hábitos que promovam uma vida plena”, coloca a nutricionista.

Busque acompanhamento e apoio

Contar com uma rede de suporte é essencial para criar novos hábitos alimentares. Grupos com metas compartilhadas, aplicativos para monitorar os progressos e recursos educacionais ajudam a manter a motivação e a alcançar objetivos de saúde.

