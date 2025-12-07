Assine
SISTEMA INTELIGENTE

O ovo aumenta o colesterol ou isso é apenas um mito alimentar antigo? Veja

O que a ciência atual realmente diz sobre o consumo do ovo

José Gustavo
José Gustavo
Repórter
07/12/2025 16:14

O ovo aumenta o colesterol ou isso é apenas um mito alimentar antigo? Veja
O ovo aumenta o colesterol ou isso é apenas um mito alimentar antigo? Veja crédito: Tupi

O ovo já foi vilão, depois herói, e até hoje gera dúvidas em quem tenta cuidar da saúde. A pergunta que não sai da cabeça de muita gente é direta: ovo aumenta o colesterol ou isso é só mais um mito da alimentação?

Ovo aumenta o colesterol para todo mundo?

O ovo tem colesterol na gema, isso é fato. Mas isso não significa, automaticamente, que ele eleva o colesterol no sangue. O corpo possui um sistema inteligente de controle chamado de produção endógena, no qual o fígado ajusta o quanto produz de colesterol de acordo com o que você consome na alimentação.

Funciona como uma gangorra. Quando a ingestão alimentar aumenta, o fígado produz menos. Quando a ingestão cai, ele produz mais. Por isso, na maioria das pessoas, o consumo de ovos não provoca aumento relevante do colesterol sanguíneo.

Ovo aumenta o colesterol e qual o verdadeiro vilão da história

Aqui está um ponto crucial que muita gente confunde. O colesterol do ovo não é o principal responsável pelo aumento do LDL. As gorduras saturadas e as gorduras trans são as grandes vilãs do colesterol alto, presentes em frituras, ultraprocessados, carnes gordas e produtos industrializados.

Estudos mostram que cerca de 70% das pessoas conseguem consumir até 3 ovos por dia sem alteração significativa do colesterol. Já aproximadamente 30% são mais sensíveis ao colesterol alimentar e podem, sim, apresentar aumento nos exames. Por isso, a resposta nunca é igual para todo mundo.

O ovo aumenta o colesterol ou isso é apenas um mito alimentar antigo? Veja
A resposta muda conforme hábitos e histórico de saúde. – Créditos: depositphotos.com / AndrewTovstyzhenko

Quem precisa ter mais cuidado ao consumir ovos?

Apesar de ser seguro para a maioria, existem grupos que precisam de mais atenção. Antes de entrar nas recomendações, é importante entender quem deve monitorar com mais rigor:

  • Pessoas com histórico de colesterol alto
  • Pessoas com doenças cardiovasculares
  • Quem já teve infarto ou AVC
  • Pessoas com síndrome metabólica
  • Indivíduos altamente sensíveis ao colesterol alimentar

Nesses casos, o acompanhamento com médico e nutricionista é essencial para definir a quantidade ideal e segura de gemas por semana.

Clara, gema e a qualidade do ovo fazem diferença?

A clara é praticamente só proteína e não tem colesterol. Já a gema concentra vitaminas, minerais, antioxidantes e o próprio colesterol. Quando alguém consome apenas a clara, reduz o colesterol ingerido, mas também perde boa parte dos nutrientes mais valiosos do alimento.

Outro detalhe importante é a qualidade do ovo. Ovos de galinhas criadas soltas e com ração enriquecida com ômega-3 tendem a ter perfil nutricional melhor. Também já foi observado que até diabéticos tipo 2 conseguem consumir cerca de 2 ovos por dia, desde que a dieta como um todo seja equilibrada.

A relação entre ovo e colesterol é esclarecida neste vídeo do canal Nutricionista Patricia Leite, que reúne mais de 8 milhões de inscritos. O conteúdo já ultrapassou 397 mil visualizações e explica, com base em evidências, se o consumo de ovo realmente aumenta o colesterol LDL. No vídeo abaixo, Patricia detalha tudo de forma simples e sem mitos:

Ovo aumenta o colesterol em quais situações e quando vale se preocupar

Situação Efeito mais provável
Pessoa saudável e ativa Não altera significativamente
Consumo junto com dieta rica em frituras Pode elevar o LDL
Sensíveis ao colesterol alimentar Pode aumentar
Consumo só de claras Reduz ingestão de colesterol
Acompanhamento médico regular Maior segurança no consumo

O efeito do ovo no colesterol depende da individualidade bioquímica, da qualidade da alimentação como um todo e do estilo de vida.

Continue explorando conteúdos como este e veja mais curiosidades sobre alimentação, funcionamento do corpo e escolhas saudáveis no dia a dia.

