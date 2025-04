Chia pode substituir o ovo e enriquecer a dieta

Durante este período da Quaresma (entre carnaval e Páscoa), muitos optam por diminuir ou eliminar o consumo de carne. Seja por questões religiosas ou não, a cada ano, mais pessoas estão em busca de uma alimentação mais saudável. Essa mudança de hábito frequentemente leva ao aumento da ingestão de ovos como fonte de proteína e carnes brancas (peixes e frutos do mar) – itens estes que também têm os preços elevados neste período sazonal. Uma alternativa para manter a dieta rica em proteínas sem ter que pagar preços elevados da época é a chia, que oferece uma série de benefícios nutricionais que a tornam uma verdadeira aliada neste e em todos os períodos do ano.

A chia é uma semente originária da América Central que se destaca pela sua riqueza em nutrientes. Ela é uma fonte significativa de fibras, proteínas e ácidos graxos ômega-3, tornando-se um superalimento que pode ser facilmente integrado à dieta diária.

De acordo com a nutricionista Suziane Martins – nutricionista, mestre em ciências aplicadas à saúde e professora na Una Jataí (do ecossistema Ânima de Educação) –, “a chia é uma fonte vegetal de proteína que pode ajudar a complementar as necessidades nutricionais, especialmente durante a Quaresma, quando as opções proteicas podem ser limitadas. Esta semente também contém antioxidantes e minerais essenciais como cálcio, fósforo e magnésio”.

Outra característica da chia é que ela tem baixo potencial alergênico em comparação aos ovos, tornando-se uma opção segura para pessoas com restrições alimentares ou alergias. “Incorporar a chia na alimentação diária é uma maneira prática e saborosa de manter uma dieta equilibrada e nutritiva. Com aproximadamente 5 gramas de proteína por colher de sopa, a chia auxilia no funcionamento do intestino e no controle do colesterol devido à sua alta concentração de fibras”, afirma Suziane.

A nutricionista explica que a versatilidade da chia permite que ela seja adicionada em diversas preparações culinárias. “Ela pode ser consumida em forma de gel, quando misturada com água, ou simplesmente polvilhada em pratos variados. Isso facilita sua inclusão na rotina alimentar sem comprometer o sabor ou a textura dos alimentos”.

Confira como inserir a chia nas refeições do dia a dia:

Adicionar ao iogurte ou smoothies

Misturar de 1 a 2 colheres de sopa de chia em iogurtes ou smoothies é uma forma simples de aumentar a proteína e as fibras da refeição. Desta forma, cria-se uma textura que proporciona ainda mais cremosidade.

Misturar em saladas

Polvilhar de 1 a 2 colheres de sopa sobre saladas proporciona um toque crocante e nutritivo. As sementes podem absorver os temperos da salada, intensificando o sabor.

Ovo por chia

Ao misturar 1 colher de sopa de chia com 3 colheres de sopa de água e deixar descansar por alguns minutos, forma-se um gel que pode ser utilizado como substituto em receitas que requerem ovo. Essa técnica é especialmente útil em receitas veganas ou para quem busca reduzir o consumo de produtos animais.

Adicionar em barras de cereais caseiras

Misturar chia com outros ingredientes saudáveis para criar barras caseiras é uma ótima opção para lanches nutritivos e práticos para levar na bolsa.

Sopas e guisados

Adicionar 2 colheres (de sopa) no preparo enriquece o prato com nutrientes adicionais como também ajuda a engrossar a consistência de variadas sopas e guisados.

Assim, ao escolher a chia como aliada na alimentação durante a quaresma, é possível manter uma dieta saborosa e rica em nutrientes sem abrir mão da saúde e do bem-estar. A pequena semente se mostra não apenas versátil nas preparações culinárias, mas também essencial para aqueles que desejam fazer escolhas mais saudáveis durante esse período especial.

