Além do frito: 5 formas de preparar ovos sem usar óleo ou gordura

O ovo é um ingrediente versátil e nutritivo, mas muitas vezes seu preparo fica limitado às versões cozida ou frita. Para quem deseja refeições mais leves sem abrir mão do sabor, existem técnicas simples que eliminam a necessidade de óleo ou gordura, mantendo o valor nutricional do alimento e ampliando as possibilidades no cardápio diário.

Explorar esses métodos alternativos não apenas reduz a ingestão de calorias, mas também revela novas texturas e sabores. Desde um clássico para o café da manhã até uma solução rápida para um jantar prático, cozinhar ovos sem gordura é mais fácil do que parece e se encaixa perfeitamente em uma rotina alimentar equilibrada e criativa.

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O ovo pochê é conhecido pela clara firme que envolve uma gema perfeitamente mole, ideal para acompanhar torradas, saladas ou sopas. O preparo é simples: aqueça água em uma panela com cerca de 1 colher de sopa de vinagre branco por litro de água, que ajuda a clara a coagular. Para um resultado melhor, prefira ovos frescos, pois a clara mais firme garante um formato mais definido.

Quebre o ovo em uma tigela pequena. A água deve estar quente, com pequenas bolhas se formando no fundo, mas sem fervura borbulhante intensa. Nesse ponto, crie um redemoinho suave e deslize o ovo delicadamente para o centro. Cozinhe por cerca de três a quatro minutos, dependendo da consistência desejada para a gema, e retire com uma escumadeira.

Ovo "frito" na água

Esta técnica imita a aparência e a textura de um ovo frito com gema mole, mas sem usar nenhuma gordura. O segredo é usar uma frigideira antiaderente de boa qualidade para que o ovo não grude.

Aqueça a frigideira em fogo médio e adicione duas colheres de sopa de água. Assim que a água começar a ferver, quebre o ovo diretamente na frigideira. Tempere com sal e pimenta e tampe. O vapor formado irá cozinhar a clara em poucos minutos, mantendo a gema líquida.

Praticidade no micro-ondas

Para os dias de maior correria, o micro-ondas pode ser um grande aliado. Quebre um ovo em uma caneca ou em um pequeno recipiente que possa ser usado no aparelho. É fundamental furar a gema com um garfo para evitar que ela estoure durante o aquecimento.

Tempere como preferir e aqueça em potência alta por cerca de 45 a 60 segundos. O tempo pode variar conforme a potência do seu aparelho, então observe até que a clara esteja firme. Tenha cuidado ao retirar do micro-ondas, pois o recipiente estará muito quente.

Ovo assado no forno

Ideal para quem precisa preparar várias porções de uma vez. Use formas de silicone para muffins ou outras formas antiaderentes, que dispensam a necessidade de untar. Basta quebrar um ovo em cada cavidade, adicionar temperos como sal, pimenta, ervas frescas ou vegetais picados.

Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 12 a 15 minutos, ou até que os ovos atinjam a consistência desejada. É uma ótima opção para organizar os lanches da semana.

Ovos mexidos cremosos

É possível fazer ovos mexidos muito cremosos sem adicionar manteiga ou óleo. O segredo está no fogo baixo e na paciência. Bata os ovos em uma tigela, despeje-os em uma frigideira antiaderente ainda fria e, só então, leve ao fogo baixo.

Mexa constantemente com uma espátula de silicone, raspando o fundo e as laterais da frigideira. O calor gradual cozinha os ovos de forma lenta e uniforme, o que ajuda a manter a umidade e garante a cremosidade natural do alimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.