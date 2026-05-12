5 receitas com ovo para salvar o almoço gastando muito pouco

Com o preço da carne pesando no orçamento, o ovo se reafirma como uma solução inteligente e nutritiva para o almoço do dia a dia. Versátil e acessível, ele vai muito além da versão frita ou mexida, transformando-se em pratos completos, saborosos e que não exigem horas na cozinha.

Deixar a criatividade fluir é o segredo para redescobrir esse ingrediente. Ele pode ser a estrela de receitas que viajam por diferentes culturas, de molhos cremosos a assados práticos. A seguir, confira cinco ideias para inovar no cardápio e garantir uma refeição deliciosa sem comprometer as finanças.

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1. Ovos turcos

Uma opção sofisticada, mas surpreendentemente simples. O prato combina ovos pochê com uma base de iogurte temperado com alho e uma cobertura de manteiga derretida com páprica. Sirva com pão para uma experiência completa.

Ingredientes: 2 ovos, 1 pote de iogurte natural, 1 dente de alho, 2 colheres de manteiga, páprica, sal e endro fresco a gosto (opcional).

Modo de preparo: misture o iogurte com o alho amassado e sal. Para fazer os ovos pochê: ferva água em uma panela com 1 colher de vinagre. Com uma colher, crie um redemoinho na água. Quebre o ovo em uma xícara pequena e deslize delicadamente no centro do redemoinho. Cozinhe por 3 minutos até a clara firmar e retire com uma escumadeira. Em uma frigideira pequena, derreta a manteiga com a páprica. Monte o prato com a base de iogurte, os ovos por cima, regue com a manteiga quente e finalize com o endro.

2. Shakshuka de uma panela só

Este prato do Oriente Médio é prático e cheio de sabor. Consiste em ovos cozidos em um molho de tomate com pimentões, cebola e especiarias. É perfeito para um almoço rápido e reconfortante.

Ingredientes: 2 ovos, 1 lata de tomate pelado, 1 cebola, 1 pimentão, cominho, sal, pimenta e coentro fresco.

Modo de preparo: refogue a cebola e o pimentão picados. Adicione o tomate pelado e os temperos, deixando cozinhar por alguns minutos. Abra dois espaços no molho e quebre um ovo em cada. Tampe a panela e cozinhe até as claras firmarem. Sirva com coentro fresco.

3. Fritada de batata e cebola

Inspirada na tortilha espanhola, esta fritada é uma refeição completa e que sustenta. A combinação de ovos, batatas e cebola resulta em um prato cremoso por dentro e dourado por fora.

Ingredientes: 4 ovos, 2 batatas médias, 1 cebola, azeite, sal e pimenta-do-reino.

Modo de preparo: frite as batatas fatiadas em azeite com a cebola em fogo médio até ficarem macias. Escorra o excesso de óleo e misture com os ovos batidos e temperados. Volte a mistura para a frigideira e cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar do outro lado.

4. Ovo rancheiro no forno

Uma versão assada e ainda mais fácil do clássico mexicano. Os ovos são assados sobre uma camada de feijão, molho de tomate e queijo, ideal para compartilhar.

Ingredientes: 2 ovos, 1 xícara de feijão cozido e temperado, 1/2 xícara de molho de tomate, queijo ralado e pimenta a gosto.

Modo de preparo: em um refratário individual, coloque o feijão e o molho. Abra espaço e quebre os ovos. Cubra com queijo e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 15 minutos, ou até o ovo atingir o ponto desejado.

5. Macarrão cremoso com ovo

Uma receita rápida inspirada na carbonara. O calor da massa recém-cozida cozinha a gema do ovo, criando um molho aveludado e instantâneo.

Ingredientes: 100g de espaguete, 1 ovo, queijo parmesão ralado, pimenta-do-reino e sal.

Modo de preparo: enquanto cozinha o macarrão, bata o ovo com o queijo e a pimenta em uma tigela. Escorra a massa, reservando um pouco da água do cozimento, e misture imediatamente ao creme de ovo, mexendo rápido para não talhar. Se necessário, adicione um pouco da água reservada para dar mais cremosidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.