Família prepara viagem de quatro meses com os filhos, mas o plano vai além do turismo: a meta é ajudar a reconstruir uma escola durante a jornada no Nepal
Casal e três filhos pequenos vão percorrer cinco países durante quatro meses com mochilas nas costas; missão inclui erguer escola no Nepal
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Os cinco integrantes da família Salinas, originários de Montélimar, preparam uma nova viagem humanitária para ajudar crianças na Ásia. A partida do grupo está confirmada para o próximo mês de janeiro, dando início a uma jornada com duração de mais de quatro meses pelo continente asiático.
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Amanda e Julien realizam todo o percurso ao lado de seus três filhos pequenos: Victor, de 10 anos, Adèle, de 7 anos, e Gautier, de 5 anos de idade. Para percorrer os países selecionados no itinerário, os cinco membros viajam equipados unicamente com mochilas nas costas.
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Deslocamento a pé e transporte público
Durante a totalidade da estadia em território asiático, pais e filhos adotarão regras rigorosas para a mobilidade diária. A família se deslocará exclusivamente a pé e por meio de transportes públicos ao longo de todas as etapas previstas.
O planejamento contempla paradas em cinco nações asiáticas. Amanda e Julien explicaram a definição do trajeto traçado pelos países: "queríamos descobrir este continente, então escolhemos cinco países onde faremos paradas: Sri Lanka, Tailândia, Laos, Nepal e Filipinas". O Sri Lanka, visitado anteriormente pelo grupo, integra a rota ao lado dos outros quatro territórios.
Reconstrução de escola no Nepal
A estadia no continente inclui tarefas de apoio comunitário durante o percurso. Amanda e Julien pretendem reconstruir uma escola no Nepal, integrando o casal e as três crianças na realização do projeto educacional no país.
A motivação para organizar a nova expedição surgiu a partir de uma experiência anterior vivenciada pelos viajantes. No ano de 2024, a família Salinas realizou uma primeira aventura com destino ao Sri Lanka, local onde permaneceu durante o período de um mês.
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Foi nessa incursão inicial de 2024 que o grupo optou pelo voluntariado. Amanda e Julien recordaram o objetivo definido para a jornada familiar na época: "naquela época, queríamos dar um sentido a essa excursão, então nos lançamos no trabalho humanitário".