Passaporte brasileiro: 7 países do Sudeste Asiático para visitar sem visto

Brasileiros que sonham em explorar as praias e templos do Sudeste Asiático podem planejar a viagem com mais facilidade. Atualmente, diversos destinos na região dispensam a exigência de visto para turistas do Brasil, simplificando o processo de entrada e permitindo estadias que variam de duas semanas a três meses. A medida reforça a força do passaporte brasileiro e abre portas para roteiros incríveis.

Planejar uma viagem para esses lugares exige apenas um passaporte válido por no mínimo seis meses e, em muitos casos, a comprovação de vacinas, como a de febre amarela. No entanto, é fundamental confirmar as regras de entrada diretamente com as embaixadas ou consulados de cada país antes da viagem, pois as políticas de imigração podem ser alteradas.

Destinos no Sudeste Asiático sem exigência de visto

Cada país oferece um período máximo de permanência, que deve ser respeitado para evitar problemas com a imigração local. Confira a lista com os principais destinos e seus respectivos prazos de estadia para brasileiros:

Tailândia: Conhecida por sua cultura vibrante e praias paradisíacas, a Tailândia permite que turistas brasileiros permaneçam no país por até 60 dias. Além do passaporte, é obrigatório o preenchimento online do Thailand Digital Arrival Card (TDAC) até 72 horas antes da chegada.

Malásia: O país oferece uma mistura fascinante de modernidade e natureza. Desde as torres Petronas, em Kuala Lumpur, até as florestas tropicais de Bornéu, os brasileiros podem desfrutar de tudo isso por até 90 dias sem a necessidade de visto.

Hong Kong: Embora seja uma Região Administrativa Especial da China, Hong Kong possui regras de imigração próprias e é um destino popular em roteiros pela Ásia. Turistas brasileiros podem visitar o território por até 90 dias sem visto.

Filipinas: Com mais de 7 mil ilhas, o destino é um paraíso para os amantes de mergulho e praias de areia branca. Brasileiros têm permissão para ficar no arquipélago por até 59 dias, um período ideal para conhecer lugares como El Nido e Coron.

Indonésia: Famosa pela ilha de Bali, a Indonésia vai muito além, com seus vulcões, templos e rica biodiversidade. Turistas brasileiros podem entrar no país sem visto e permanecer por um período de até 30 dias.

Singapura: Esta cidade-estado é um exemplo de organização, inovação e multiculturalismo. Com atrações como o Gardens by the Bay, Singapura permite a estadia de brasileiros por até 30 dias sem visto.

Brunei: Um pequeno sultanato na ilha de Bornéu, Brunei surpreende com suas mesquitas luxuosas e natureza preservada. O país oferece isenção de visto para brasileiros por um período de 14 dias.

