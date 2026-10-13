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Centrão quer influenciar escolha de Flávio Bolsonaro para a Saúde

Anúncio de Claudio Lottenberg abriu espaço para aliados defenderem perfil mais político para o comando de uma pasta estratégica na distribuição de recursos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/10/2026 00:04

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Centrão quer influenciar escolha de Flávio Bolsonaro para a Saúde
Centrão quer influenciar escolha de Flávio Bolsonaro para a Saúde crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

No fim de agosto, antes do primeiro turno, Flávio Bolsonaro anunciou o médico Claudio Lottenberg como seu ministro da Saúde, caso eleito.

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O anúncio provocou polêmica porque Lottenberg havia feito críticas à condução da pandemia por Jair Bolsonaro.

O Centrão, que não é bobo, tenta aproveitar o episódio para convencer pessoas próximas de Flávio de que é melhor escolher para a pasta alguém com capacidade política, além de conhecimento técnico.

O interesse não é à toa.

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O Ministério da Saúde concentra uma parcela significativa das emendas discricionárias que permaneceram sob controle do Executivo.

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