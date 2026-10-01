Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula perde chance de falar a ‘desengajados’ e espera reverter dano no 2º turno

Ao decidir não participar do debate da TV Globo, Lula contrariou dois nomes importantes do governo e da campanha: o ministro Sidônio Palmeira e o presidente do PT, Edinho Silva

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
01/10/2026 17:49

compartilhe

×
Lula perde chance de falar a ‘desengajados’ e espera reverter dano no 2º turno
Lula perde chance de falar a ‘desengajados’ e espera reverter dano no 2º turno crédito: Foto: Ricardo Stuckert

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não ir ao último debate do primeiro turno, realizado pela TV Globo nesta quinta-feira, 1º, é definida pela cúpula da campanha do petista como uma “medida de contenção” adotada pelo presidente diante do cenário apertado na disputa com o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, no primeiro turno. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula havia sido aconselhado tanto pelo ministro Sidônio Palmeira (Secom) quanto pelo presidente do PT, Edinho Silva, a comparecer ao debate. A decisão de não participar foi tomada pelo próprio presidente, considerando que seria o alvo de todos os demais candidatos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entendimento dos coordenadores da campanha de Lula, o debate poderia ser, para ele, uma possibilidade de conquistar o voto do eleitor “desengajado”, aquele ainda não capturado por nenhum dos outros candidatos e que hoje representa cerca de 2 pontos percentuais nas pesquisas. Segundo integrantes do comitê petista, Lula decidiu que vai tentar recuperar o dano provocado pela “cadeira vazia” no debate desta quinta próxima etapa da campanha, apostando no debate direto com Flávio.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay