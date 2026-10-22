Policiais encontram menino perdido que só fala francês, mas o uso do ChatGPT para traduzir a conversa abre um caminho para localizar a família da criança

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A Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, utilizou inteligência artificial para localizar a família de um menino haitiano de 9 anos. A criança caminhava sozinha pelas ruas de Farroupilha, na Serra Gaúcha, e comunicava-se unicamente em francês.

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O fato ocorreu na tarde de sábado (17). O menino não apresentava ferimentos ao ser acolhido pelos policiais.

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A intervenção iniciou após um morador acionar o telefone 190. O soldado Rafael Tondollo e o sargento Jeferson Maurício Espinoza Carrets compareceram ao local e iniciaram o contato com o garoto.

Tradução digital durante o atendimento

Ao constatarem que o menino não falava português, os policiais recorreram à ferramenta ChatGPT. A tecnologia serviu para traduzir, em formato de áudio, perguntas como: "em qual escola você estuda?", com a finalidade de reunir pistas sobre a residência dele.

Após o menino informar a instituição onde estudava, a viatura seguiu até o endereço de ensino, sob a hipótese de que o imóvel da família estivesse situado nas imediações. No trajeto, a própria criança começou a se localizar e repassar orientações aos agentes.

Reencontro com os familiares

Os pais não estavam no imóvel no momento da chegada da guarnição. Diante disso, um vizinho telefonou para o pai, permitindo que os responsáveis retornassem prontamente para receber o filho com alívio.

O pai explicou aos policiais que realizava compras em uma fruteira no centro da cidade quando a criança pediu para ir ao banheiro. Em seguida, o menino correu pela porta em direção à via pública, o que motivou buscas a pé até a residência após esgotarem as tentativas no local.

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A corporação confirmou que o garoto permaneceu sozinho durante cerca de uma hora. O ponto do resgate distava aproximadamente 1,5 km do estabelecimento comercial onde estavam os pais.