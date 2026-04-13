Como o Corpo de Bombeiros realiza buscas por pessoas desaparecidas?

Quando uma pessoa desaparece em uma área de mata, uma complexa operação de resgate é iniciada pelo Corpo de Bombeiros, transformando a busca em uma verdadeira corrida contra o tempo. A mobilização envolve tecnologia de ponta, equipes altamente treinadas e cães farejadores, que seguem protocolos rigorosos para aumentar as chances de encontrar a vítima com vida.

O trabalho começa assim que o chamado de emergência é recebido pelo número 193. Diferentemente do que muitos pensam, não é preciso esperar 24 horas para notificar um desaparecimento. As primeiras horas são cruciais, e a ação inicial é coletar o máximo de informações: idade, estado de saúde, roupas que vestia e o último local onde a pessoa foi vista. Detalhes como o conhecimento prévio da região ou a existência de alguma condição médica ajudam a traçar um perfil de comportamento.

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Com esses dados, os bombeiros definem um perímetro inicial de busca e estabelecem um posto de comando, seguindo o protocolo do Sistema de Comando de Operações (SCO). Essa metodologia centraliza as ações e a comunicação, servindo como base para todas as equipes que entram e saem da área de mata e garantindo a organização e a segurança dos próprios socorristas.

As principais ferramentas de busca

Diferentes recursos são empregados simultaneamente para otimizar as chances de sucesso. Cada um deles possui uma função específica dentro da operação de resgate, atuando de forma complementar.

Cães farejadores: esses animais são essenciais na localização de pessoas. Treinados para identificar odores humanos específicos a longas distâncias, conseguem cobrir grandes áreas rapidamente. Eles são capazes de indicar locais onde a pessoa possa estar, mesmo que inconsciente ou em abrigos improvisados.

Drones e tecnologia: equipamentos aéreos não tripulados, com câmeras térmicas e de alta resolução, são cada vez mais comuns. Eles sobrevoam o terreno e podem detectar fontes de calor do corpo humano ou movimentos que seriam invisíveis para as equipes em solo, especialmente à noite ou em vegetação densa.

Equipes especializadas: os militares em campo possuem treinamento em sobrevivência na selva, orientação por mapas e GPS, além de noções de primeiros socorros. Eles realizam buscas a pé, em um método conhecido como “varredura”, percorrendo o terreno de forma sistemática e minuciosa.

Estratégia e terreno

A tática de busca é adaptada conforme o tipo de terreno e o perfil da vítima. Em áreas montanhosas, por exemplo, o foco pode ser em fendas e encostas. Se a pessoa for uma criança, o raio de busca inicial tende a ser menor e concentrado perto do ponto de desaparecimento.

As equipes se dividem e percorrem quadrantes pré-definidos no mapa, comunicando-se constantemente por rádio. Caso os primeiros dias não tragam resultados, o perímetro da busca é gradualmente ampliado, e novas estratégias são avaliadas pela equipe de comando para garantir que nenhuma área seja deixada para trás.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.