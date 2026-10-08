Esposa denuncia marido em fórum da web após filho autista invadir piscina do vizinho e não ser resgatado pelo pai: Chegou e começou a gritar comigo

Uma mãe relatou na comunidade r/AITAH, da plataforma Reddit, o desentendimento com o marido após o filho autista e não verbal entrar na piscina de um vizinho. No relato intitulado "Estou errada por sentir raiva do meu marido por ele se recusar buscar nosso filho autista na piscina do vizinho?", que reuniu mais de 3.300 comentários, ela explicou que chamou o marido porque o menino pesa quase o mesmo que ela, inviabilizando o resgate individual.

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A fuga representa uma preocupação frequente para famílias de crianças autistas diante do perigo rápido perto da água e do acesso a piscinas sem cerca. Segundo a mulher, o comportamento do parceiro mudou logo na chegada ao local. Ele começou a gritar e alegou estar livre de culpa por verificar as fechaduras com regularidade.

Com o filho ainda dentro da água, o homem insistiu em checar as imagens de segurança para identificar quem deixou a porta destrancada, afirmando que essa pessoa deveria entrar na água. Ele pulou o portão trancado e parou ao lado da piscina, mas recusou o resgate por princípio e exigiu a entrada da esposa.

Conflito familiar e repercussão

A gravação mostrou que a filha de 14 anos do casal deixou a porta aberta. Mesmo assim, o marido permaneceu fora da piscina. A mãe escalou o portão e entrou completamente vestida para resgatar o garoto. Ela pontuou que foi a terceira vez no mês em que precisou entrar na água para alcançá-lo, enquanto o homem realizou a ação pela última vez há três anos.

Em casa, o pai gritou com a filha adolescente e a acusou de ignorar a segurança do irmão. A mãe declarou repugnância pela atitude e afirmou que "um homem/pai de verdade teria ido buscar a criança independente de qualquer coisa". Em resposta, ele disse que a mulher falava bobagens. Mais tarde, enviou mensagem com pedido parcial de desculpas por culpá-la inicialmente, mas continuou atribuindo a culpa à jovem e cobrou punições.

O veículo "The Daily Dot" declarou que não pôde confirmar de maneira independente as identidades ou os relatos compartilhados na publicação da rede social.

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