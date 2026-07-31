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Artefato de drone explode em piscina na Penha, no Rio de Janeiro

No Complexo da Penha, artefato explode durante teste de facção: entenda como a tecnologia virou ferramenta na guerra por territórios na cidade

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
31/07/2026 22:26

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Piscina danificada no Complexo da Penha após ser atingida por artefato explosivo lançado por drone
Piscina danificada no Complexo da Penha após ser atingida por artefato explosivo lançado por drone crédito: Reprodução

Um artefato explosivo lançado por um drone explodiu no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, na noite de quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, criminosos realizavam um teste com a aeronave quando a carga caiu acidentalmente. Não houve feridos no incidente.

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Na madrugada de sexta-feira (31), agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram acionados para verificar a presença de homens armados na região. No local, os policiais confirmaram que a explosão ocorreu durante o teste do equipamento. Imagens que circulam em redes sociais mostram que uma piscina foi atingida.

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A PM informou que não houve confronto e que o policiamento na área foi reforçado com equipes de unidades especiais. O Complexo da Penha é considerado um dos principais redutos do Comando Vermelho na Zona Norte.

Uso da tecnologia em disputas de território

O emprego de drones com explosivos tem se tornado comum entre criminosos em guerra por territórios na cidade. No dia 13 de maio, um membro da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, Zona Sudoeste, ficou ferido após o local ser atingido por um explosivo. Testemunhas relataram que um drone lançou o artefato em uma área de influência de milicianos, que disputam o controle da região com traficantes do Comando Vermelho.

No dia 6 do mesmo mês, uma granada foi encontrada no telhado da Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho, no Jardim América, Zona Norte. A unidade fica perto da comunidade do Dique, dominada pelo Comando Vermelho.

As investigações sobre o caso da creche seguem duas linhas. A primeira hipótese aponta que criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), de áreas próximas, usaram drones para atacar a comunidade rival. Uma segunda possibilidade, surgida com o avanço das diligências, é que integrantes do próprio Comando Vermelho tenham provocado a situação para culpar os rivais e alimentar o confronto.

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Em junho, outro explosivo atingiu uma casa em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, mas não deixou feridos.

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