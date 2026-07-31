Imperador da Festa do Divino de Pirenópolis morre após queda de 30 metros
José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, caiu durante celebração tradicional no Morro dos Pireneus
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José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, imperador da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, morreu na manhã desta sexta-feira (31/7), após sofrer um acidente no Morro dos Pireneus, onde participava da tradicional Festa do Morro, em louvor à Santíssima Trindade.
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Segundo o Corpo de Bombeiros ao Correio, José Adriano realizava uma trilha na região dos Três Picos, no Parque Estadual dos Pireneus, quando escorregou e caiu de uma altura aproximada de 30 metros. A família acionou os bombeiros, que encontraram a vítima com lesões.
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De acordo com a Prefeitura de Pirenópolis, José Adriano estava acompanhado de familiares e outros romeiros, que permaneciam acampados no morro para as celebrações religiosas. Ele participava de uma tradição familiar centenária de colocar bandeiras nos três picos do Morro dos Pireneus.
A tradição foi iniciada pelo bisavô de José Adriano, o comendador Christóvam de Oliveira, e é mantida pela família há gerações como demonstração de fé e devoção. Segundo testemunhas, José Adriano conseguiu colocar as bandeiras nos dois primeiros picos. Ao subir no terceiro, escorregou e sofreu a queda.
Equipes de salvamento do 17º Batalhão Bombeiro Militar, em Pirenópolis, foram acionadas para retirar o corpo. Devido à dificuldade de acesso ao local, os militares precisaram utilizar equipamentos e técnicas de rapel. Um helicóptero também chegou a ser mobilizado para auxiliar no resgate.
O Corpo de Bombeiros permaneceu no local aguardando a chegada das equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos necessários e pela remoção do corpo.
A morte de José Adriano causou comoção entre familiares, amigos, romeiros e moradores de Pirenópolis. Em nota ao Correio, a prefeitura destacou a atuação dele na preservação das tradições religiosas e culturais do município e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
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“A Prefeitura de Pirenópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Adriano Pompeo de Pina Jayme e se solidariza com seus familiares, amigos e toda a comunidade neste momento de dor”, disse.