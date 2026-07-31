Imperador da Festa do Divino de Pirenópolis morre após queda de 30 metros

José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, imperador da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, morreu na manhã desta sexta-feira (31/7), após sofrer um acidente no Morro dos Pireneus, onde participava da tradicional Festa do Morro, em louvor à Santíssima Trindade.

Segundo o Corpo de Bombeiros ao Correio, José Adriano realizava uma trilha na região dos Três Picos, no Parque Estadual dos Pireneus, quando escorregou e caiu de uma altura aproximada de 30 metros. A família acionou os bombeiros, que encontraram a vítima com lesões.

De acordo com a Prefeitura de Pirenópolis, José Adriano estava acompanhado de familiares e outros romeiros, que permaneciam acampados no morro para as celebrações religiosas. Ele participava de uma tradição familiar centenária de colocar bandeiras nos três picos do Morro dos Pireneus.

A tradição foi iniciada pelo bisavô de José Adriano, o comendador Christóvam de Oliveira, e é mantida pela família há gerações como demonstração de fé e devoção. Segundo testemunhas, José Adriano conseguiu colocar as bandeiras nos dois primeiros picos. Ao subir no terceiro, escorregou e sofreu a queda.

Equipes de salvamento do 17º Batalhão Bombeiro Militar, em Pirenópolis, foram acionadas para retirar o corpo. Devido à dificuldade de acesso ao local, os militares precisaram utilizar equipamentos e técnicas de rapel. Um helicóptero também chegou a ser mobilizado para auxiliar no resgate.

O Corpo de Bombeiros permaneceu no local aguardando a chegada das equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos necessários e pela remoção do corpo.

A morte de José Adriano causou comoção entre familiares, amigos, romeiros e moradores de Pirenópolis. Em nota ao Correio, a prefeitura destacou a atuação dele na preservação das tradições religiosas e culturais do município e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

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“A Prefeitura de Pirenópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Adriano Pompeo de Pina Jayme e se solidariza com seus familiares, amigos e toda a comunidade neste momento de dor”, disse.