Vídeo: fiscalização de rotina na CeasaMinas termina em agressão
Vendedor irregular foi imobilizado por seguranças após agredir orientador durante apreensão. Caso foi parar na Polícia Militar
compartilheSIGA
Uma ação de fiscalização rotineira na Central de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas), no Bairro Kennedy, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou em confusão e agressão física na última quarta-feira (29/07).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Registros em vídeo divulgados por trabalhadores do local mostram o momento em que pelo menos três seguranças privados imobilizam um homem no chão. Em uma das gravações, o comerciante, já contido, aparece com o nariz sangrando.
Durante a ação, pessoas que acompanhavam a cena demonstraram indignação, confrontaram a equipe de segurança e afirmaram que o homem seria um idoso. Um dos agentes retruca a pessoa que filmava: "Você está querendo tomar as dores, né?", ao que a testemunha responde que é trabalhador do local e tem o direito de gravar.
Em nota oficial, a administração da CeasaMinas informou que a abordagem ocorreu após um orientador de mercado, acompanhado por um segurança patrimonial, identificar a comercialização irregular de mercadorias. Ao comunicar a apreensão dos produtos — medida prevista pelo Regulamento de Mercado para coibir desvantagens aos produtores rurais cadastrados —, o comerciante teria rebatido com violência.
Leia Mais
Segundo o estabelecimento, a pessoa abordada aplicou um golpe no orientador de mercado, fazendo com que ambos caíssem no chão. Na queda, o homem teria passado a estrangular o funcionário da CeasaMinas. Diante da agressividade da situação, o segurança precisou acionar reforços para conseguir conter o agressor.
A administração detalhou ainda que o sangramento no nariz do comerciante teria ocorrido no momento da queda durante o confronto.
A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para o registro da ocorrência. Conforme informado pela CeasaMinas, o homem admitiu vender mercadorias de forma irregular dentro do estabelecimento e não ter cadastro para comercializar no local.
A CeasaMinas informou também que o homem contido tem 57 anos, esclarecendo que ele não é idoso (perfil considerado a partir dos 60 anos pela legislação brasileira), diferentemente do que afirmavam as testemunhas no vídeo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima