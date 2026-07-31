Apê Smart Studios aplica modelo das academias na hospedagem

Depois de mais de duas décadas ajudando a construir algumas das principais redes de academia do Brasil, a executiva Ivete Gama decidiu aplicar a mesma lógica de custo-benefício a outro setor da economia: o de hospedagem de curta temporada. CEO e sócia-fundadora da Apê Smart Studios, ela levou para o segmento de short-term rental o conceito conhecido no fitness como “low cost, high value”, modelo que combina preço acessível e entrega consistente de qualidade.

A rede, que começou com poucas unidades na região da Avenida Paulista, em São Paulo, hoje soma 12 prédios na capital paulista e uma unidade em Santos, no litoral do estado, e projeta expandir a operação para outras cidades do país.

A trajetória de Ivete Gama no mercado fitness explica boa parte da lógica por trás do negócio. Ela iniciou a carreira na Fórmula Academia e participou da fusão que originou a Bodytech, rede na qual atuou como gestora de marketing. Posteriormente, abriu uma agência de publicidade especializada em marcas de grande porte, entre elas Outback, Club Med, Audi e Volkswagen, além de experiência no setor imobiliário com clientes como Vitacon, Tecnisa, Planta Inc, Seed Construtora e Tarjab.

Foi também à frente da agência que a executiva se aproximou de forma mais profunda do universo das academias de baixo custo, acompanhando a expansão da Blue Fit desde as primeiras dez unidades até a marca ultrapassar 80 pontos no país. Pelo mesmo portfólio de clientes passaram ainda Smart Fit, Companhia Atlética e Ultra Academia, em projetos de planejamento e consultoria.

Experiência no setor fitness inspirou modelo de hospedagem

Foi durante a pandemia, à frente da Ultra Academia, rede da qual também é sócia, que Ivete Gama e seus sócios identificaram a possibilidade de transferir o modelo testado no fitness para um setor distinto, o da hospedagem urbana. A leitura partiu da mesma equação que a executiva já dominava havia anos: escala, padronização de processos e uma proposta de valor clara para o consumidor final.

A Apê Smart Studios foi lançada em 2021, com diárias a partir de R$ 150 para estúdios mobiliados, equipados com ar-condicionado e infraestrutura completa, em localização próxima à Avenida Paulista.

Ao comentar a transposição do conceito para a hospedagem, Ivete Gama afirma que a ideia partiu de uma leitura de comportamento de consumo observada ao longo de anos no setor fitness. “As pessoas não querem pagar barato por qualquer coisa, elas querem pagar justo por algo que entrega valor real”, diz a executiva, ao explicar por que viu no aluguel por temporada uma lacuna semelhante à que existia no mercado de academias antes da popularização do modelo de baixo custo.

A operação, que começou com poucas unidades, hoje reúne 12 prédios em regiões como Avenida Paulista e arredores, Berrini, Itaim Bibi e Brás, além do bairro do Gonzaga, em Santos. Segundo a executiva, o desafio da fase atual não é apenas abrir novos endereços, mas manter o mesmo padrão de atendimento em todos eles.

“Escalar hospedagem não é multiplicar apartamentos, é manter a experiência idêntica em todos eles”, avalia Ivete Gama, ao comparar o momento da Apê Smart Studios com o processo de expansão que acompanhou em redes de academia no passado.

Expansão prioriza padronização e escolha estratégica de novos mercados

A expansão para outros lugares, segundo a fundadora, segue critérios semelhantes aos aplicados no setor fitness. Antes de abrir uma nova unidade, a empresa avalia a localização, a existência de demanda recorrente ligada ao turismo, negócios ou saúde, e a carência de opções que combinem preço acessível com um padrão consistente de qualidade.

O segundo critério é operacional: a rede só entra em uma nova cidade quando consegue garantir a manutenção do padrão de atendimento já praticado em São Paulo, o que explica o ritmo mais gradual de abertura de novas unidades em comparação a outros modelos do setor imobiliário.

Para Ivete Gama, o posicionamento da Apê Smart Studios não deve ser confundido com uma estratégia baseada apenas em preço baixo. “O Apê Smart não compete por preço, ele compete por inteligência”, resume a executiva, ao descrever o conceito de “low cost, high value” como uma forma de direcionar o investimento do hóspede para itens que impactam diretamente a experiência de estadia, como localização, limpeza e padronização do atendimento, em vez de itens acessórios.

A Apê Smart Studios é uma rede de hospedagem que tem como premissa combinar praticidade, conforto e localização estratégica em São Paulo e Santos.

Cada studio da rede conta com mini cozinha funcional, Wi-Fi gratuito, Smart TV, mesa para trabalho remoto e espaço para guardar malas e roupas, além de aceitar hóspedes que viajam acompanhados de animais de estimação.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.apesmartstudio.com.br/