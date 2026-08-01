Livro reconstitui os 56 anos de Fernando Sabino no Rio de Janeiro

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Conhecido como um dos escritores que melhor retrataram Belo Horizonte na literatura, Fernando Sabino (1923-2004) passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Depois de deixar a capital mineira, onde nasceu e viveu até os 21 anos, o autor se mudou definitivamente para a capital fluminense em 1944.

Permaneceu ali por 56 anos, até morrer, em 2004, aos 80 anos, em decorrência de complicações de um câncer no fígado.



A relação do escritor com a Cidade Maravilhosa é o tema de “O Rio de Fernando Sabino” (Autêntica), da escritora e pesquisadora Teresa Montero. A obra é o segundo volume da série em que a autora explora a ligação de grandes escritores com a capital fluminense. “O Rio de Clarice”, dedicado à relação de Clarice Lispector (1920-1977) com a cidade, inaugurou a série.



Copacabana, primeiro endereço de Sabino no Rio, abre o livro, que termina na vizinha Ipanema, bairro onde o escritor viveu por cerca de 50 anos. Entre um ponto e outro, Teresa revisita bairros e endereços que marcaram diferentes fases da vida do escritor, como Urca, Maracanã, Leme, Flamengo e Catete.



Com fotos, mapas e textos, a publicação apresenta 16 roteiros pela cidade. A pesquisa partiu da própria obra de Sabino e foi ampliada com o levantamento dos lugares por onde ele passou, como as casas onde morou, bares, restaurantes, igrejas, livrarias e residências de amigos, escritores e jornalistas. A autora também recorreu aos depoimentos dos filhos do escritor e de Anne Beatrice Estill, com quem foi casado pela segunda vez, além de entrevistar pessoas que conviveram com o mineiro.



Leme e Leblon

Para reconstruir diferentes aspectos da trajetória de Sabino, Teresa ouviu o editor Paulo Rocco, responsável por recuperar o período em que o escritor atuou também como editor; o baterista Zezinho Dias, amigo de Sabino, que ajudou a reconstruir sua relação com a música; e moradores de bairros como Leme e Leblon.

Vários escritores de renome da literatura brasileira que, apesar do reconhecimento do talento e da qualidade do texto, nunca foram contemplados como “imortais” da Academia Brasileira de Letras. Flip.com.br Mário Quintana (1906-1994) - Gaúcho de Alegrete, o "poeta das coisas simples" tentou três vezes, mas não foi eleito. Decepcionado, disse que a ABL estava politizada e que era até melhor ficar de fora, pois a academia "atrapalha a criatividade". Luís Fernando Veríssimo, seu conterrâneo, afirmou que, sem Quintana, o prejuízo era da ABL. Ricardo Timao /FLICKR Luís Fernando Verissimo (1936-2025) – Modesto, afirmou não ter uma obra literária que merecesse a honra da imortalidade na academia, o que soou como ironia diante de tantos "imortais" que não são propriamente escritores. Ana Povoas/FLICKR Érico Veríssimo (1905-1975) - Pai de Luís Fernando Veríssimo, foi um dos mais ilustres escritores do país. Livros como "O Tempo e o Vento" e "Olhai os Lírios do Campo" se popularizaram na teledramaturgia. Érico não se candidatou à ABL. Afirmou que era contra formalidades e jamais usaria fardão. Arquivo Nacional/Wikipedia Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) – Para muitos o maior poeta brasileiro do século XX. Quando Getúlio Vargas assumiu uma cadeira na ABL, no Estado Novo (ditadura getulista), Drummond e o escritor Sérgio Buarque de Hollanda, pai do compositor Chico Buarque, se comprometeram a nunca ingressarem na casa. Arquivo Nacional/FLICKR Antonio Candido (1918-2017) – Escritor, sociólogo e crítico literário, autor de vasta obra adotada nas universidades. Defendia o direito para todos de acesso à literatura, considerando a leitura uma necessidade para a boa formação. Não quis se candidatar. Disse que não gostava de participar de grupos. FLICKR Monteiro Lobato (1882-1948) - Escreveu um único romance ("Presidente Negro"), mas se consagrou como um dos maiores autores da literatura infanto-juvenil. Seus livros inspiraram produções na TV, no cinema e no teatro. Também fez contos e crônicas. Wikimedia Commons/Domínio Público VinÃ­cius de Moraes (1913-1980) - Escritor e dramaturgo, um dos maiores poetas brasileiros, com forte ligaÃ§Ã£o na Ã¡rea musical. Fez letras para canÃ§Ãµes que se eternizaram, com reconhecimento internacional. O "Poetinha" se notabilizou por sonetos. O mais famoso: "Soneto de Fidelidade". Debora Spada - Flickr Dalton Trevisan - (1925-2024) - Nascido em Curitiba, é famoso por seus livros de contos e já recebeu diversos prêmios. Avesso a entrevistas, chegou a ser apelidado de "Vampiro de Curitiba" (nome de um de seus principais livros) por gostar de viver recluso. Divulgacao Clarice Lispector (1920-1977) – Brasileira nascida na Ucrânia, autora de romances, contos e ensaios. Entre as suas obras mais importantes estão “A Hora da Estrela”, "Água Viva" e “Laços de Família”. Nunca se candidatou à ABL. Ana Carolina Braga - FLICKR Em 2024, a atriz australiana Cate Blanchett, um dos maiores nomes do cinema, declarou que é fã de Clarice Lispector e que a leitura de seus livros exerce influência e inspiração sobre ela. Instagram @cate_blanchettofficial Lima Barreto (1881-1922) - Neto de uma escrava liberta, foi autor de romances, contos e crônicas memoráveis; jornalista polêmico; ícone na luta contra o preconceito racial; um dos mais destacados escritores das primeiras décadas do século XX. Tentou sem êxito ser eleito para a ABL. Morreu aos 41 anos. FLICKR Graciliano Ramos (1892– 1953) - Autor de uma das obras mais importantes sobre o sertão nordestino (“Vidas Secas”), foi um expoente no regionalismo. Militante comunista, chegou a ser preso e morreu aos 60 anos, deixando obras póstumas notáveis. Entre elas, "Memórias do Cárcere". LABCOM - FLICKR A Academia Brasileira de Letras foi inspirada no modelo da Academia Francesa e fez a sessão inaugural em 20/07/1897. Ao longo do tempo, elegeu não apenas escritores, mas também pessoas que exercem outras atividades na cultura e na política. Estúdio Luiz Musso / Domínio Público A instituição funciona no palacete Petit Trianon, réplica da construção homônima em Versalhes. O imóvel foi doado pelo governo francês à ABL em 1923. Wolfhardt / Wikimedia Commons A ABL tem 40 membros efetivos e perpétuos. Quando um acadêmico morre, a cadeira é declarada vaga e quem quer concorrer à vaga tem dois meses para se candidatar. Acervo ABL/Domínio Público Os "imortais" são escolhidos mediante eleição por voto secreto dois meses depois de a cadeira ter sido declarada vaga. Arquivo Nacional / Domínio Público Voltar Próximo



Ao longo da pesquisa, a autora diz ter se surpreendido com a atenção de Sabino às desigualdades sociais. Segundo ela, as crônicas publicadas principalmente entre as décadas de 1960 e 2000 revelam um escritor atento à fome, ao abandono de crianças e às diferenças que conviviam em bairros hoje associados à elite carioca.



“Fiquei tocada em ver como Fernando Sabino tinha um olhar muito atento para o outro, principalmente para as pessoas mais desfavorecidas. Ele falava muito do menor abandonado, da fome, da população mais carente. Quando resgata bairros como Leblon e Jardim Botânico, mostra também as desigualdades que existiam nesses lugares”, afirma.



As amizades ocupam lugar central na narrativa. Segundo Teresa, a chegada ao Rio foi facilitada pelo Poetinha. “Ele é acolhido por Vinicius de Moraes. Depois, os mineiros vão chegando aos poucos, como Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos. Vai conhecendo Lúcio Rangel, Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, Di Cavalcanti. Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, que já estavam no Rio. Ele vai tecendo uma rede de relações muito importante para constituir sua vida literária”, observa.



Outro destaque do livro é a reconstrução da efervescência cultural do Centro do Rio nas décadas de 1940 e 1950. Antes da Zona Sul se tornar o principal polo da vida intelectual, o circuito literário se concentrava em espaços como a Galeria Cruzeiro, o Café Vermelhinho, a Cinelândia e o Amarelinho. “O livro recupera muito essa vida literária dos anos 40 e 50. A Zona Sul só ganha esse protagonismo mais tarde, depois da bossa nova”, afirma.



“O Rio de Fernando Sabino” será lançado neste sábado (1º/8), a partir das 11h, na Livraria Quixote, na Savassi. Além da sessão de autógrafos, Teresa Montero participa de um bate-papo com Bernardo Sabino, filho do escritor.



“O RIO DE FERNANDO SABINO”

• Livro de Teresa Montero

• 272 páginas

• R$ 97,90

• Lançamento neste sábado (1º/8), a partir das 11h, na Livraria Quixote (R. Fernandes Tourinho, 274 - Savassi). Entrada franca.

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