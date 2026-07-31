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MG-050

Caminhão de tijolos tomba e uma pessoa morre no Centro-Oeste de Minas

O acidente foi no km 299, na altura do município de Piumhi; as causas do tombamento não foram identificadas

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
31/07/2026 15:53 - atualizado em 31/07/2026 16:35

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Os bombeiros foram acionados, mas, quando chegaram ao local, os animais haviam desaparecido
As equipes dos bombeiros atenderam a ocorrência e auxiliaram a equipe do SAMU nos atendimentos crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O tombamento de um caminhão de tijolos na MG-050 matou uma pessoa e deixou outra ferida na manhã desta sexta-feira (31/7). O acidente foi no km 299, na altura da cidade de Piumhi, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiro foi acionado para prestar atendimento.

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De acordo com a corporação, ao chegar no local, os militares viram que o veículo havia capotado e duas pessoas teriam se ferido.

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Uma das vítimas estava fora do caminhão e teve a morte constatada pela equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) da cidade. A outra apresentava uma aparente fratura em uma das pernas e outra em um dos braços. Ela foi socorrida pela equipe de saúde e dos bombeiros.  

A Polícia Militar de Meio Ambiente transitava pela via e fez o controle inicial do tráfego. Os agentes permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que se encarregou de sinalizar a rodovia e garantir a segurança dos condutores. 

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As causas do tombamento ainda não foram identificadas e estão sendo investigadas pelos órgãos responsáveis. 

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