Caminhão de tijolos tomba e uma pessoa morre no Centro-Oeste de Minas
O acidente foi no km 299, na altura do município de Piumhi; as causas do tombamento não foram identificadas
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O tombamento de um caminhão de tijolos na MG-050 matou uma pessoa e deixou outra ferida na manhã desta sexta-feira (31/7). O acidente foi no km 299, na altura da cidade de Piumhi, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiro foi acionado para prestar atendimento.
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De acordo com a corporação, ao chegar no local, os militares viram que o veículo havia capotado e duas pessoas teriam se ferido.
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Uma das vítimas estava fora do caminhão e teve a morte constatada pela equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) da cidade. A outra apresentava uma aparente fratura em uma das pernas e outra em um dos braços. Ela foi socorrida pela equipe de saúde e dos bombeiros.
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A Polícia Militar de Meio Ambiente transitava pela via e fez o controle inicial do tráfego. Os agentes permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que se encarregou de sinalizar a rodovia e garantir a segurança dos condutores.
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As causas do tombamento ainda não foram identificadas e estão sendo investigadas pelos órgãos responsáveis.