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RIO DE JANEIRO

Ex-jogador do Botafogo e amigo mortos em vendaval são enterrados hoje

Parentes de Tássio viajam da Espanha para o Brasil; amigo deixa esposa grávida de nove meses

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
31/07/2026 08:27 - atualizado em 31/07/2026 08:27

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Ex-jogador do Botafogo morre durante ventania no Rio de Janeiro
O ex-atacante Tássio Maia dos Santos, em registro com a camisa do Botafogo, clube que defendeu em 2015 crédito: Botafogo / divulgação

Os corpos do ex-jogador Tássio Maia dos Santos, 41 anos, e do amigo Vandré Cordeiro da Silva, 43, serão velados e enterrados nesta sexta-feira (31/7) no Cemitério do Catumbi, no Centro do Rio.

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Os dois morreram na tarde de quarta-feira (29/7) quando um muro desabou sobre eles durante a ventania que atingiu o Rio de Janeiro com rajadas acima de 100 km/h.

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Os dois estavam em Santa Teresa organizando um evento na casa de festas onde trabalhavam quando foram atingidos pela estrutura que cedeu com a força do vento na Rua Doutor Júlio Otoni. Um carro estacionado na via também foi atingido.

Botafogo e carreira de 27 clubes

Amigos mortos em vendaval ao lado de Vini Jr. Foto: Reprodução

O Botafogo divulgou nota de pesar nas redes sociais. "Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015", diz o texto, que encerra: "Descanse em paz."

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Formado no São Cristóvão, Tássio construiu uma trajetória extensa no futebol, com passagens por 27 clubes, entre eles Mirassol, Figueirense, Volta Redonda, Bragantino e o CSKA Sofia, da Bulgária. Encerrou a carreira em 2019, quando deixou o Ferroviário, e passou a se dedicar à administração de uma casa de festas em Santa Teresa.

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