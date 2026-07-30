Ex-jogador do Botafogo morre durante ventania no Rio de Janeiro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ex-atacante Tássio Maia dos Santos morreu aos 41 anos, nessa quarta-feira (29/7). Ele foi atingido pelo desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro. O ex-jogador, que teve passagem pelo Botafogo em 2015, estava acompanhado de um amigo, identificado como Vandré Cordeiro, também morto no local.

Com a repercussão do caso, o termo "Tássio Botafogo" passou a figurar entre os mais pesquisados do Google no Brasil nesta quinta-feira (30/7), registrando aumento superior a 1.000% nas buscas, segundo dados do Google Trends.

Leia mais

O acidente aconteceu no Bairro Santa Teresa, na Região Central da capital fluminense. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o muro desaba sobre as duas vítimas e um carro estacionado. Um grupo de adolescentes e uma criança conseguiu correr e escapou sem ferimentos antes de ser encoberto por uma nuvem de poeira.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, as duas mortes foram provocadas pelo desabamento causado pelos ventos intensos que atingiram o estado.

Quem foi Tássio?

Revelado nas categorias de base do São Cristóvão, Tássio construiu uma carreira de quase duas décadas no futebol profissional. Centroavante de 1,94 metro de altura, atuou entre 2002 e 2019 por clubes do Brasil e do exterior.

Contratado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, o atacante atuou em seis partidas e marcou um gol com a camisa alvinegra. Pelo porte físico e estilo de jogo, chegou a ser apelidado por torcedores de "Tássio Abreu", em referência ao ídolo uruguaio Loco Abreu.

Antes de chegar ao clube carioca, o atacante acumulava experiência no futebol europeu, com passagens pelo CSKA Sofia e pelo Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária. Depois, atuou no Bragantino e no futebol chinês.

Ao longo da carreira, vestiu ainda as camisas de Volta Redonda, Bangu, Madureira, Mirassol, Resende, Tombense, Portuguesa Santista, Figueirense e Ferroviário, onde encerrou a carreira, em 2019. No exterior, defendeu equipes da Bulgária, Coreia do Sul, China, Irã, Grécia, Chipre, Portugal e Emirados Árabes Unidos.

Depois de se aposentar dos gramados, Tássio passou a trabalhar na Mansão Alvite Santa Teresa, casa de eventos localizada justamente na rua onde ocorreu o desabamento. Vandré Cordeiro, que estava com ele no momento do acidente, também era funcionário do estabelecimento.

Segundo familiares e testemunhas, os dois foram surpreendidos pela queda da estrutura durante a ventania e morreram ainda no local.

Botafogo lamenta morte

Em publicação nas redes sociais, o Botafogo prestou homenagem ao ex-atacante e manifestou solidariedade aos familiares. "Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio”, escreveu nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A publicação recebeu mensagens de ex-companheiros de equipe. O ex-goleiro Jefferson escreveu: "Meus sentimentos". Renan Santos desejou força à família, enquanto os atacantes Jobson e Neilton também lamentaram a morte do ex-colega.