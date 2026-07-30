Quase 400 mil pessoas permanecem sem luz no Rio de Janeiro após vendaval

Mais de 370 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio de Janeiro (RJ) e Região Metropolitana na manhã desta quinta-feira (30/7), um dia depois do vendaval que varreu a região com rajadas de vento superiores a 100 km/h. Os números são da Light, concessionária responsável pelo fornecimento na capital e em Duque de Caxias.

Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes estão entre os bairros mais afetados.

Quedas de árvores em vários bairros

Rua do Riachuelo, no Centro do Rio. Foto: Reprodução

Levantamento do Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio), feito no fim da madrugada, registrava 27 ocorrências de árvores caídas ainda sem solução. Os pontos se espalhavam pela Zona Norte (Bento Ribeiro, Engenho Novo e Tijuca), pela Zona Sul (Copacabana e Botafogo) e pela Zona Oeste (Padre Miguel, Bangu e Campo Grande).

Ao todo, mais de 50 chamados relacionados a quedas de árvores foram atendidos durante a madrugada, segundo a prefeitura. Galhos e árvores sobre a rede elétrica somavam mais de 30 registros por volta das 5h. Um poste também caiu na Rua Zâmbia, número 70, em Bangu.

Rajadas chegaram a 105 km/h no Galeão

Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet) mostram a intensidade do vendaval na quarta-feira (29/7):

Galeão: 105,6 km/h às 17h

105,6 km/h às 17h Marambaia: 95,4 km/h entre 16h e 17h

95,4 km/h entre 16h e 17h Seropédica: 90 km/h entre 16h e 17h

90 km/h entre 16h e 17h Paraty: 88,6 km/h entre 14h e 15h

88,6 km/h entre 14h e 15h Vila Militar: 87,5 km/h entre 16h e 17h

87,5 km/h entre 16h e 17h Campo dos Afonsos: 83,3 km/h às 16h37

83,3 km/h às 16h37 Jacarepaguá: 82 km/h entre 16h e 17h

82 km/h entre 16h e 17h Maricá: 79,6 km/h às 17h10

79,6 km/h às 17h10 Xerém (Duque de Caxias): 79,2 km/h entre 16h e 17h

79,2 km/h entre 16h e 17h Campo dos Afonsos: 77,8 km/h às 16h16

A Região Metropolitana e a Costa Verde foram as mais atingidas pela frente fria.

Ramal Saracuruna ainda opera com restrições

Estação das barcas, Praça XV. Foto: Divulgação/ Gov RJ

BRT, ônibus, metrô e barcas funcionavam normalmente na manhã desta quinta. Na malha ferroviária, o ramal Saracuruna foi o mais prejudicado: no trecho entre Gramacho e a Central do Brasil, os trens circulam com intervalos de cerca de 20 minutos. Entre Saracuruna e Gramacho, passageiros precisam fazer baldeação na estação Campos Elíseos para continuar o trajeto. Os demais ramais operam sem interrupções.

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A Climatempo indica que não há risco de novos ventos fortes no estado. A frente fria já se deslocou para o oceano, e a previsão aponta ventos fracos a moderados, com rajadas de até 50 km/h entre a Região dos Lagos e o Norte Fluminense. Apesar do sol pela manhã, a nebulosidade deve crescer ao longo do dia com a entrada de ar úmido vindo do mar. Há possibilidade de chuva fraca e isolada, com intensidade moderada na Costa Verde, sem volumes expressivos. A máxima prevista é de 28°C.