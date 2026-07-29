Moradores do Rio relatam pânico com força dos ventos; árvores caídas e apagão total

Moradores de diversas regiões do Rio de Janeiro enfrentam falta de energia nesta quarta-feira, 29 de julho, após uma forte ventania atingir o estado. O fenômeno, acompanhado de chuva intensa, registrou rajadas de vento que se aproximaram dos 100 km/h, provocando instabilidade tanto em áreas residenciais quanto em polos comerciais.

O apagão afeta pontos de bairros como Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Freguesia e Jardim Sulacap. Além da Zona Oeste, o Centro do Rio também teve o fornecimento interrompido em diversos trechos de sua área comercial e residencial.

A falta de luz não se limitou apenas à capital fluminense. Diversos municípios da Baixada Fluminense também registraram interrupções no serviço de eletricidade e oscilações severas na rede devido às condições climáticas adversas.

A força do vento causou prejuízos materiais em diferentes pontos do território fluminense. Há relatos de quedas de árvores e telhados arrancados em diversas localidades. No Centro do Rio, imagens registradas por populares mostram painéis publicitários quase sendo arrancados pela ventania.

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Em Jardim Sulacap, vídeos compartilhados em redes sociais mostram o impacto severo da tempestade na região. A combinação de ventos intensos e chuva mudou o cenário da cidade em poucas horas, gerando transtornos e espalhando destroços por vias públicas.