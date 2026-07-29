Assine
overlay
Início Nacional
MUDANÇA NO TEMPO

Moradores do Rio relatam pânico com força dos ventos; árvores caídas e apagão total

Moradores de diversas regiões do Rio enfrentam falta de energia nesta quarta, após uma forte ventania atingir o estado. O fenômeno, acompanhado de chuva intensa, registrou rajadas de vento que se aproximaram dos 100 km/h

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
29/07/2026 17:56

compartilhe

SIGA
×
Ventania no Rio derrubou várias árvores e deixa bairros sem energia na tarde desta quarta-feira
Ventania no Rio derrubou várias árvores e deixa bairros sem energia na tarde desta quarta-feira crédito: Divulgação/Redes Sociais

Moradores de diversas regiões do Rio de Janeiro enfrentam falta de energia nesta quarta-feira, 29 de julho, após uma forte ventania atingir o estado. O fenômeno, acompanhado de chuva intensa, registrou rajadas de vento que se aproximaram dos 100 km/h, provocando instabilidade tanto em áreas residenciais quanto em polos comerciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O apagão afeta pontos de bairros como Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Freguesia e Jardim Sulacap. Além da Zona Oeste, o Centro do Rio também teve o fornecimento interrompido em diversos trechos de sua área comercial e residencial.

Leia Mais

A falta de luz não se limitou apenas à capital fluminense. Diversos municípios da Baixada Fluminense também registraram interrupções no serviço de eletricidade e oscilações severas na rede devido às condições climáticas adversas.

A força do vento causou prejuízos materiais em diferentes pontos do território fluminense. Há relatos de quedas de árvores e telhados arrancados em diversas localidades. No Centro do Rio, imagens registradas por populares mostram painéis publicitários quase sendo arrancados pela ventania.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Jardim Sulacap, vídeos compartilhados em redes sociais mostram o impacto severo da tempestade na região. A combinação de ventos intensos e chuva mudou o cenário da cidade em poucas horas, gerando transtornos e espalhando destroços por vias públicas.

Tópicos relacionados:

chuva previsao-do-tempo rio-de-janeiro tempestade ventos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay