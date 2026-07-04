Queijo de cabra feito no Rio de Janeiro conquista reconhecimento mundial

Segundo representantes do Instituto Bazzar, que atuaram ao lado de órgãos de inspeção para atestar a qualidade do produto e a importância da atividade queijeira para Valença, a conquista foi resultado de um trabalho conjunto e de inspeção rigorosa para valorizar a produção artesanal local e ampliar a circulação do queijo. Foto: Reprodução @caprildolago