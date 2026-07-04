Galeria
Queijo de cabra feito no Rio de Janeiro conquista reconhecimento mundial
-
O diferencial do queijo começa na paisagem da região, marcada por extensas áreas com sapucaias. Os ouriços dessas árvores servem como recipiente natural para a maturação, conferindo ao produto aroma, textura e sabor característicos. Foto: Reprodução @caprildolago
-
O reconhecimento também destaca a qualidade do queijo artesanal produzido com leite de cabras Saanen e Murciana. Maturado por 21 dias dentro da cuia da sapucaia, desenvolve textura aveludada e sabor com notas de castanha, madeira e leve picância. Foto: Reprodução @caprildolago
-
O reconhecimento recente só se tornou possível após a obtenção do Selo de Arte, certificação que permite a comercialização do produto além dos limites do município e abriu caminho para sua chegada a restaurantes renomados. Foto: Reprodução @caprildolago
-
Segundo representantes do Instituto Bazzar, que atuaram ao lado de órgãos de inspeção para atestar a qualidade do produto e a importância da atividade queijeira para Valença, a conquista foi resultado de um trabalho conjunto e de inspeção rigorosa para valorizar a produção artesanal local e ampliar a circulação do queijo. Foto: Reprodução @caprildolago
-
-
Para os envolvidos no projeto, o prêmio internacional confirma que a tradição queijeira da região possui identidade própria e potencial competitivo no cenário global, além de reforçar o papel dos pequenos produtores na valorização da cultura alimentar brasileira. Foto: Reprodução @caprildolago