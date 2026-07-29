Ventania destrói arena do Beach Pro Tour em Copacabana e afeta transportes

O Rio de Janeiro enfrenta um cenário de caos nesta quarta-feira (29/7) devido aos fortes ventos que atingiram a capital fluminense. A ventania destruiu a estrutura montada para o Beach Pro Tour – Elite 16, que ocorre na Praia de Copacabana.

O incidente compromete a arena instalada em frente ao Copacabana Palace. A competição reúne as principais duplas de vôlei de praia do planeta e marca o encerramento da categoria Elite no Circuito Mundial, com final prevista para 2 de agosto.

Ventos fortes derrubam estrutura na Praia de Copacabana

Além dos danos na orla, o deslocamento dos passageiros foi severamente afetado pelo clima. A circulação do metrô e dos trens foi interrompida, deixando as estações inoperantes por tempo indeterminado.

Com a paralisação dos modais sobre trilhos, a demanda recaiu sobre o sistema rodoviário. O resultado é uma frota de ônibus operando com lotação máxima, enquanto o município tenta restabelecer a normalidade após as rajadas de vento.

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