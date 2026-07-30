Homem relata caos em voo desviado para BH após ventania no Rio de Janeiro

O humorista Gabriel Louchard usou as redes sociais para mostrar o transtorno vivido por passageiros de um voo que saiu de Buenos Aires com destino ao Rio de Janeiro. Na noite dessa quarta-feira (29/7), a aeronave não conseguiu pousar no Aeroporto Internacional do Galeão devido às fortes rajadas de vento e precisou ser desviada para o Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mesmo após o pouso em Minas Gerais, cerca de 40 passageiros que tinham Belo Horizonte como destino final ou fariam conexão na capital mineira não puderam deixar o avião. Segundo Louchard, questões operacionais impediram o desembarque, obrigando todos a permanecerem a bordo.

"O bicho está pegando aqui, complicado", afirmou o humorista em um vídeo publicado nas redes sociais enquanto aguardava uma definição da companhia aérea. Pouco depois, os passageiros foram informados de que a aeronave seria reabastecida para retornar ao Rio de Janeiro, o que fez com que até quem já havia chegado ao destino precisasse voltar ao Galeão e remarcar a viagem para o dia seguinte.

Passageiros protestam após impedimento de desembarque

A decisão de manter os passageiros dentro da aeronave provocou reclamações. Muitos relataram prejuízos por perderem compromissos, conexões e reservas, já que, apesar de o avião ter pousado em Confins, ninguém com destino a Belo Horizonte foi autorizado a desembarcar.

O episódio ocorreu enquanto o Rio de Janeiro enfrentava os impactos de um vendaval. As rajadas de vento chegaram a 105 km/h na região do Galeão, comprometendo as operações do aeroporto e causando uma série de transtornos em diferentes pontos da cidade.

Tempestade provocou mortes e afetou serviços

Queda de árvore atingiu a fiação elétrica. Foto: Reprodução/ TV Globo

Além dos problemas no transporte aéreo, o temporal deixou um rastro de destruição. Em Santa Teresa, o desabamento de um muro matou duas pessoas, entre elas o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de 41 anos. Em Angra dos Reis, equipes de resgate iniciaram buscas por um pescador desaparecido após o mau tempo.

A intensidade dos ventos levou a Prefeitura do Rio a decretar Estágio 2 de alerta. A queda de uma subestação de energia também provocou interrupções no fornecimento elétrico em bairros da capital e em municípios da Baixada Fluminense.

Os reflexos atingiram ainda o transporte público. Trechos do metrô e da rede ferroviária ficaram temporariamente paralisados por causa da falta de energia. No trânsito, diversos semáforos deixaram de funcionar, enquanto a Ponte Rio-Niterói operou com restrições e bloqueios momentâneos em razão das rajadas.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam dezenas de ocorrências relacionadas ao temporal, entre elas quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos parciais. Também foram registrados feridos leves atingidos por galhos e destroços em diferentes regiões da cidade.

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Diante do cenário, o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) orientou a população a evitar deslocamentos durante o período de instabilidade e a permanecer em locais seguros. As autoridades também recomendaram manter distância de árvores, marquises e estruturas metálicas, além de retirar objetos de varandas e evitar o uso de velas durante quedas de energia para reduzir o risco de incêndios.